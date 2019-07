I telespettatori spagnoli del famoso sceneggiato “Il Segreto” la prossima settimana assisteranno ad alcuni colpi di scena spiazzanti. Gli spoiler annunciano che Elsa Laguna, dopo aver finalmente coronato il suo sogno d’amore con Isaac Guerrero, riceverà una missiva inaspettata da parte di Alvaro Fernandez. L’unico parroco di Puente Viejo, invece cioè Don Berengario, farà i conti con il suo passato, visto che una giovane chiamata Esther giunta in paese per lui, gli rivelerà di essere sua figlia.

Pubblicità

Pubblicità

Don Berengario scopre di essere padre, Isaac ed Elsa si sposano

Le anticipazioni degli episodi in programmazione su “Antena 3” da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019, segnalano che Fernando affronterà Francisca e Raimundo per aver dubitato di lui. La Montenegro rimprovererà il Mesia per averla fatta allontanare da Maria. Quest’ultima prenderà le difese del suo ex marito, mentre la darklady dopo aver appreso l’arrivo del sottosegretario ordinerà a Mauricio di stare attento.

Pubblicità

Fernando sorprenderà Maria e l’infermiera Vilchez nel bel mezzo di una sessione di riabilitazione estrema. Il Mesia si fingerà buono invitando la Castaneda a recuperare i rapporti con il nonno e Francisca. Matias chiederà alla sorella di non allontanarsi dai loro familiari. Intanto Marcela darà a Prudencio la croce che aveva regalato a Lola, e cercherà di farlo reagire senza svelare il segreto della sua amica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

In seguito Don Berengario scomparirà nel nulla quando una giovane donna gli dirà di essere sua figlia. Nel frattempo Carmelo, dopo essersi ripreso, saluterà il sottosegretario Juan Garcia Morales. Il Leal si sentirà in colpa per aver commissionato la costruzione del bacino. Don Berengario ed Esther si riconcilieranno: quest’ultima dirà al sacerdote che sua madre, la donna di cui lui si era innamorato è morta.

La nuova arrivata inoltre dirà al parroco di Puente Viejo di voler rimanere nel paese. Isaac ed Elsa, di comune accordo, decideranno di sposarsi senza nessun banchetto nuziale per evitare di far spendere del denaro ai loro amici. Il matrimonio del carpentiere e della Laguna verrà celebrato nella piazza della città. Maria, dopo essersi rifiutata per l’ennesima volta di eseguire un esercizio su ordine dell’infermiera Dori, verrà visitata dal dottor Zabaleta e verrà a conoscenza di avere un'infiammazione alle vertebre.

Pubblicità

La Laguna riceve una lettera da Alvaro, Consuelo e Marcela preoccupate

Don Berengario presenterà Esther come sua parente agli abitanti, e scriverà una lettera a Don Anselmo per metterlo al corrente dell’arrivo di sua figlia, e di ciò che sta accadendo nel quartiere iberico. Irene, su consiglio di Anacleto, dirà a Carmelo di presentare una denuncia in tribunale al più presto possibile per registrare l'opposizione popolare. Elsa, dopo essere diventata finalmente la moglie di Isaac, riceverà una lettera da Alvaro Fernandez, il dottore che l’ha abbandonata proprio quando si sarebbero dovuti sposare. Francisca riceverà il sottosegretario alla sua villa per cercare di corromperlo, ma purtroppo finirà per offenderlo. Alvaro nella sua missiva chiederà scusa alla Laguna per averla presa in giro, e la inviterà ad incontrarlo per poterle chiedere il perdono. La neo sposa, nonostante i suoi amici le consiglieranno di non cadere alla trappola del Fernandez, deciderà di andare all’appuntamento ma accompagnata da Isaac. Esther rivelerà a Don Berengario che sua madre perse la vita a causa di una tempesta che devastò la casa in cui vivevano ad Istanbul. Inoltre la giovane farà presente al sacerdote di essere riuscita a rintracciarlo grazie ad una vecchia fotografia che sua madre conservava. Il parroco si commuoverà dopo aver ascoltato le parole della figlia. Ana dirà a Prudencio che sua sorella Lola l’ha salvata da un inferno in cui è coinvolto loro padre. Matias, dopo aver visitato la sorella su consiglio del dottor Zabaleta avrà il timore che la sua salute di Maria sia in pericolo. In seguito il minore degli Ortega confesserà a Lola di amarla. Purtroppo le raccomandazioni di Consuelo e Marcela saranno inutili, perché Elsa e Isaac si metteranno in viaggio per incontrare Alvaro.