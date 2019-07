Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato punta di diamante di Canale 5 scritto da Aurora Guerra. Le trame in onda nelle prossime settimane in Spagna annunciano il probabile ritorno di Alfonso e Emilia Castaneda a Puente Viejo in occasione di un tragico avvenimento. Vediamo meglio i dettagli relativi a questo spoiler.

Il Segreto: il ritorno di Alfonso e Emilia

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda in Spagna nelle prossime settimane su Antena 3 annunciano il clamoroso ritorno di Alfonso e Emilia nello sceneggiato iberico dopo la comparsa di alcuni indizi sui social.

Pubblicità

Pubblicità

Solo poche settimane fa i telespettatori di Canale 5 avevano assistito al ritorno dei genitori di Matias dopo essere stati liberati da Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria. Come abbiamo visto Emilia mostrava un bel pancione, visto l'avanzato stato di gestazione, mentre Alfonso aveva finalmente recuperato la vista dopo essere stato seviziato dagli aguzzini del generale Simon Perez De Ayala. Peccato che sia stato un breve ritorno in quanto i coniugi Castaneda erano dovuti ripartire subito a bordo di un auto messa a disposizione di Donna Francisca (Maria Bouzas) perché ancora ricercati per l'omicidio del generale. Tuttavia la coppia aveva fatto in tempo a riabbracciare Maria, Matias, Marcela e la piccola Camelia prima di far ritorno in Francia.

Pubblicità

Sandra Cervera annuncia il suo ritorno nella soap opera

Ma ecco arrivare il colpo di scena che siamo sicuri renderà felici i quasi tre milioni di telespettatori che ogni giorno seguano le vicende de Il Segreto. Le trame spagnole annunciano il probabile ritorno di Alfonso e Emilia nelle vicende ambientate nel piccolo paesino iberico. Nel dettaglio Sandra Cervera, che da sempre dà il volto all'adorata Emilia ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram dove appare felice insieme a Fernando Coronado ovvero Alfonso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Durante un'intervista in occasione del concerto del cantante Manuel Carrasco, Sandra ha rivelato che il suo personaggio sarebbe tornato a Puente Viejo in occasione di un fatto tragico insieme al Castaneda.

I rumors su Marcela e Maria

Alcuni rumuors ipotizzerebbero la morte di Maria o di Marcela, vista la pubblicazione di un selfie su Instagram con Matias (Ivan Montes), Raimundo (Ramon Ibarra) e Don Berengario vestiti a lutto. Un nuovo addio dopo quello di Antolina Ramos (Maria Lima) che perderà la vita durante un acceso scontro con Isaac Guerrero.

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto per scoprire chi lascerà Puente Viejo per sempre.