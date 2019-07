Un nuovo colpo di scena catturerà l'attenzione dei fan dello sceneggiato “Il Segreto”, nelle puntate spagnole della prossima settimana. Il malvagio Fernando Mesia, tenderà un orribile inganno a Carmelo Leal. Il figlio del defunto Olmo dopo aver spinto l’amico di Severo Santacruz a vendicare la morte di Adela, cioè ad uccidere Esteban Fraile, si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’ex marito di Maria Castaneda metterà fine alla vita del sindaco di Belmonte, facendo credere a Carmelo che si trattava veramente di colui che ha causato l’incidente stradale di Irene Campuzano e della maestra.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre il Leal si fiderà ciecamente del Mesia, non dubitando che in realtà si tratta del vero assassino della sua amata, Francisca, Mauricio e Raimundo, avranno dei sospetti.

Carmelo decide di vendicarsi, il Mesia è il vero assassino di Adela

Negli episodi che i telespettatori hanno avuto la possibilità di guardare in Spagna in questi giorni, Carmelo Leal ha creduto di aver fatto finalmente luce sul drammatico decesso di Adela. Il sindaco di Puente Viejo ha avuto la certezza che la sua amata ha avuto il tragico incidente stradale insieme ad Irene per colpa di Esteban Fraile.

Pubblicità

Le anticipazioni dei capitoli iberici in programmazione dall'8 al 12 luglio 2019, mentre in Italia andranno in onda tra sei mesi per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, dicono che l’amico di Severo stringerà una pericolosa alleanza con Fernando: quest'ultimo riuscirà a convincere il vedovo della maestra a vendicarsi, con il suo aiuto. Il figlio del defunto Olmo però pretenderà che il Leal tenga fuori dal loro piano il Santacruz.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il sindaco del quartiere iberico cadrà nella trappola di Fernando, continuando ad ignorare il fatto che in realtà ha di fronte il vero colpevole della morte di Adela, visto che è stato lui a sabotare i freni dell'auto su cui viaggiavano la Campuzano e l’insegnante.

Prudencio sconvolto, Fernando si conquista la fiducia del Leal

Intanto Isaac dopo essersi finalmente sbarazzato della sua malvagia moglie Antolina, deceduta nel tentativo di ucciderlo, non riuscirà a stare sereno a causa della precaria salute di Elsa.

Prudencio dopo essersi accorto di tenere a Lola, ascolterà il consiglio di Matias, dato che affronterà Francisca per chiederle come mai la sua ex dipendente lavorava per lei. Quest'ultima lascerà di stucco il minore degli Ortega, perché gli rivelerà che Lola in realtà è un omicida. Esteban dopo aver ferito Carmelo, verrà ucciso da Fernando: quest'ultimo agendo in tale maniera si conquisterà la fiducia del Leal per averlo salvato. Purtroppo Francisca, Raimundo e Mauricio, la penseranno diversamente dal vedovo di Adela, poiché non crederanno alla bontà del Mesia.

Pubblicità

Quest'ultimo riuscirà a plagiare anche Maria Castaneda, dato che quando verrà a conoscenza che suo nonno non si fida di lui lo tratterà in un brutto modo, al tal punto da cacciarlo dalla sua abitazione. Lola dopo aver preferito non dare nessuna spiegazione a Prudencio riguardo all'accusa che le ha fatto la Montenegro, si confiderà con la moglie di Matias. Infine il sergente Cifuentes troverà tra gli effetti personali del defunto Esteban Fraile una dichiarazione scritta dallo stesso riguardante il suo coinvolgimento con l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando, e con l’incidente stradale di Adela e Irene.