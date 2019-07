Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico che in Italia continua a macinare ascolti sempre più alti su Canale 5. Nelle puntate in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, Prudencio scoprirà da Donna Francisca che Lola ha ucciso un uomo, mentre la Salute di Elsa migliorerà progressivamente giorno dopo giorno, suscitando la gioia di Isaac.

Lola ha ucciso una persona

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, svelano che Isaac temerà per la sorte della sua amata Elsa, tanto da esprimere il desiderio di seguirla in paradiso.

Pubblicità

Pubblicità

Poco dopo, la Laguna tornerà dalla clinica dopo aver eseguito alcuni esami in seguito all'operazione al cuore. Dall'altro canto, Guerrero apparirà molto preoccupato per la parcella della clinica, alquanto esosa. Di conseguenza, la moglie di Matias gli offrirà i gioielli che Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) le aveva dato per pagare i suoi debiti. Prudencio (Jose Milan), invece, ripenserà alle parole del marito di Marcela dopo aver sentito la mancanza di Lola. Di conseguenza, Ortega si recherà alla Villa, dove la Montenegro gli confesserà che la giovane non è altro che un'assassina.

Pubblicità

La guarigione di Elsa

Lontano da Puente Viejo, Esteban premerà il grilletto contro Carmelo che cadrà al suolo. Peccato che il colpo provenga dall'arma da fuoco di Fernando che non esiterà ad uccidere a sua volta il sindaco di Belmonte per coprirsi le spalle all'arrivo di Godoy e Santacruz. Isaac e Matias, invece, saranno entusiasti di essersi messi l'incubo di Antolina alle spalle. Inoltre saranno soddisfatti della guarigione di Elsa. A tal proposito, quest'ultima scoprirà che l'operazione chirurgica al cuore è stata risolutiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Allo stesso tempo, Ortega rimarrà scioccato dalle parole della Montenegro, tanto da confessarlo a Don Berengario. Il prete, tuttavia, lo convincerà a dare il giusto peso alle parole prima di trarre le sue conclusioni. Infine Mesia rivelerà a Maria quanto è accaduto a Carmelo.

Carmelo è in gravi condizioni

Stando alle trame de Il Segreto, in onda in Spagna, si evince che Severo avrà delle perplessità sul racconto fornito da Mesia, mentre Carmelo sarà in gravissime condizioni in un letto d'ospedale.

A L'Havana, Maria sarà sottoposta ad estenuanti esercizi riabilitativi per riacquistare l'uso della gambe. Intanto Lola si getterà a capofitto nel suo lavoro alla locanda, nonostante abbia perso la stima di Prudencio con il quale era nata una storia d'amore.

Prudencio chiede un incontro a Lola

Elsa e Guerrero, intanto, diranno ai loro amici che tutti i test diagnostici sono andati a buon fine mentre il diabolico figlio di Olmo Mesia manipolerà la Castaneda.

Pubblicità

Alla locanda, Lola riceverà una missiva da Prudencio Ortega, dove la informerà di volere un confronto con lei. Durante l'incontro la donna farà scena muta, per poi aprire il cuore a Marcela. Infine Isaac e la Laguna organizzeranno una cena dove inviteranno tutti i loro amici per informarli della loro decisione di sposarsi il prima possibile.