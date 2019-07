La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare i telespettatori nonostante sia arrivata a 2.200 capitoli di messa in onda, sorprenderà i fan con un grande rinnovamento. Le anticipazioni riguardanti la dodicesima stagione che sarà caratterizzata da un salto temporale di cinque anni, ed in programmazione sull’emittente televisiva le prossime settimane, rivelano che il pubblico iberico farà la conoscenza di ben sedici volti inediti.

A Puente Viejo arriva Don Ignacio con le figlie Marta, Rosa, e Carolina

Le vicende di questo sceneggiato ambientato a Puente Viejo e prodotto da Boomerang TV in collaborazione con Atresmedia TV, continuano ad essere seguite da una media di 1,3 milioni telespettatori. Nelle puntate iberiche in onda a settembre 2019 ci sarà una svolta, perché avrà inizio una nuova stagione. Nelle trame ci saranno delle grandi novità, soprattutto grazie all’ingresso nel cast di nuovi personaggi.

Ebbene sì, oltre ai mitici Francisca Montenegro, Raimundo Ulloa, Matias Castaneda, Marcela Del Molino, i Miranar, e Mauricio, ci saranno dei new entry. Si tratta di un totale di 16 interpreti, che oltre a portare nella serie televisiva dei nuovi segreti, daranno una svolta nelle vita di alcuni abitanti della città. I nuovi acquisti verranno interpretati dagli attori Silvia Marsó, Almudena Cid, Manuel Regueiro, Toni Salgado, Adrián Expósito e per finire da Ángel Héctor Sánchez.

Grazie agli spoiler pubblicati sul web è possibile anticipare che Manuel Regueiro attualmente presente nella telenovela “Una Vita” con il ruolo del colonnello Arturo Valverde, interpreterà l’impresario Ignacio Solozábal, che metterà piede a Puente Viejo in compagnia delle tre figlie Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sánz) e Carolina (Berta Castañé).

Arrivano i Marchesi De Los Vivos e gli Urrutia

Nel quartiere iberico in cui dovrebbe avvenire un salto temporale dal 1926 al 1931, giungerà anche la famiglia dei Marchesi De Los Vivos, formata da Isabel (Silvia Marsó) e dai figli della donna chiamati Adolfo e Tomas, e interpretati rispettivamente da Adrián Pedraja e Alejandro Vergara.

Entreranno in scena anche Íñigo Maqueda (Toni Salgado) ed Antoñita (Lucia Caraballo). Ci saranno anche gli Urrutia, composti da Jesús (Ángel Héctor Sánchez) ed Encarnaciòn (Arantxa Aranguren), madre di quattro figli, tra questi vi è Alicia (Roser Tapias). Inoltre approderanno nelle vicende anche Don Filiberto (Andrés Suárez) e il capitano Huertas (Carles Sanjaime). L’uomo d’affari Don Ignacio farà i conti con Pablo Centeno (Adrián Expósito) e Manuela Sánchez (Almudena Cid).

Infine è importante precisare che questi nuovi arrivi approderanno anche sul piccolo schermo italiano tra circa sei mesi per via della differenza di trasmissione di messa in onda nostrana e iberica.