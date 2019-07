Le trame della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano ad essere sempre molto coinvolgenti. Nell’episodio numero 2.121, andato in onda in Spagna durante questa settimana, oltre al matrimonio di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, che sono riusciti finalmente a coronare il loro sogno d’amore dopo aver affrontato numerosi ostacoli, un personaggio ha dovuto fare i conti con il suo passato.

Si tratta di Don Berengario, che ha scoperto di essere il padre di Esther. Quest’ultima, dopo aver rivelato al parroco di essere sua figlia, gli ha raccontato che sua madre perse la vita a causa di una terribile tempesta avvenuta quando vivevano in Turchia. La nuova arrivata, con il suo modo di fare, si è guadagnata subito l’amore e l’attenzione del sacerdote, che le ha garantito di accoglierla nella sua vita anche in futuro.

Maria sta male, Don Berengario ha una figlia

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” dal 15 al 18 luglio 2019, Fernando ha affrontato Francisca e Raimundo quando l’hanno rimproverato per aver cercato di farli allontanare da Maria. Quest’ultima ha fatto presente alla madrina e al nonno che sarà intenzionata a prendere le distanze da loro se continueranno ad avere questo atteggiamento.

Dopo aver fatto ritorno all’Avana la Castaneda si è sentita di nuovo male a causa degli esercizi a cui l’ha sottoposta l’infermiera Vilchez: Maria ha dovuto interrompere la seduta. Juan Garcia Morales, il sottosegretario del Ministero dell’Interno, dopo aver messo piede a Puente Viejo, ha annunciato che l’inaugurazione della palude si svolgerà a breve. Nel frattempo Carmelo si è sentito in colpa per aver ordinato la costruzione del serbatoio con l’intento di danneggiare Francisca.

Irene, Severo, e Anacleto, essendo a conoscenza del gesto del Leal, hanno deciso di unire le loro forze per agire. Nell’abitazione di Don Berengario si è presentata la giovane donna che il parroco credeva che fosse soltanto un'illusione. Il sacerdote è rimasto sconvolto quando Esther gli ha fatto vedere la foto della madre. Il collega di Don Anselmo, incredulo di avere una figlia, l’ha presentata poi in paese come una sua parente ma senza svelare il loro vero legame.

Il dottor Zabaleta, non appena si è accorto che Maria ha le vertebre gonfie, ha chiesto all’infermiera di interrompere la terapia. Isaac ed Elsa hanno comunicato a Don Berengario di volersi sposare con una semplice cerimonia nuziale, a causa della mancanza di denaro.

La madre di Esther è morta, Marcela e Consuelo preoccupate per Elsa

Il giorno successivo la Laguna è rimasta senza parole quando Marcela e Consuelo le hanno consegnato un bellissimo abito da sposa.

La sorpresa maggiore è avvenuta nella piazza di Puente Viejo, quando Elsa è stata accompagnata all’altare da Matias, il Guerrero, invece, da Consuelo. Tutti gli amici della coppia sono stati molto entusiasti nel vedere i neo sposi finalmente felici dopo aver sofferto tanto, tranne Carmelo che non è riuscito a nascondere la sua sofferenza per la morte di Adela. Durante il matrimonio, Marcela ha invitato Purdencio a dare un’altra possibilità a Lola. Il sottosegretario ha fatto presente a Francisca di essersi fatta un nuovo nemico per aver cercato di corromperlo riguardo alla faccenda della palude. Infine Don Berengario ha appreso che la madre di Esther, con cui ha avuto una relazione in gioventù, non è più in vita. Gli spoiler del capitolo iberico in programmazione venerdì 19 luglio 2019, invece dicono che Ana racconterà al minore degli Ortega che sua sorella Lola le ha salvato la vita. A quel punto il fratello di Saul incoraggerà Lola a dirgli la verità, dopo averle detto che nulla potrà cambiare i sentimenti che prova per lei. Intanto Onesimo avrà un appuntamento segreto con Brunilde. Successivamente Francisca accoglierà alla sua villa un gran numero di residenti colpiti dall’alluvione. Intanto Irene cercherà il supporto dei media. Raimundo ritornerà alla casona sconsolato per essere stato cacciato in malo modo dalla nipote Maria. La Montenegro, non appena verrà a conoscenza del brutto atteggiamento della figlioccia, si dirà decisa a non perdonare la sua ostilità. Per concludere, Consuelo e Marcela, dopo aver appreso che Elsa ha deciso di recarsi ad un appuntamento di Alvaro, temeranno che possa accadere qualcosa di brutto alla loro amica. Purtroppo la Laguna e il Guerrero si allontaneranno dal paese per incontrare il Fernandez.