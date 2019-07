Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna. Se Prudencio Ortega scoprirà che Lola è un'assassina, Fernando Mesia tenderà una trappola contro Carmelo Leal e manipolerà Maria Castaneda contro i suoi parenti.

Il Segreto, puntate spagnole: Lola è un'assassina

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, rivelano che Fernando stringerà un'alleanza con Carmelo, tanto da spingerlo a vendicarsi di Esteban Fraile senza dire niente a Severo.

Pubblicità

Pubblicità

Isaac, intanto, confesserà a Matias che se Elsa morisse farebbe lo stesso anche lui. Più tardi, la Laguna tornerà sfinita dall'ospedale in attesa dei risultati di alcuni esami mentre il Guerrero sarà molto preoccupato per il conto esoso dell'ospedale. Marcela, a questo punto, deciderà di donargli i preziosi che Alvaro aveva lasciato per fronteggiare i suoi debiti. Prudencio, invece, avvertirà la mancanza di Lola, tanto da ripensare a quello che gli ha detto il Castaneda.

Pubblicità

Per tale ragione, l'Ortega si recherà da Donna Francisca, la quale gli rivelerà che Lola è un'assassina. Allo stesso tempo, Meliton osserverà il Mesia e Leal tramare qualcosa, tanto da confidarlo prima a Irene e poi al Santacruz.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando tenta di uccidere Carmelo

A Belmonte, Esteban sparerà un colpo diretto a Carmelo. Il sindaco, a questo punto, crollerà sul pavimento non prima di aver visto che a sparare è stato Fernando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest'ultimo, a questo punto, ucciderà Esteban per poi fingere di aiutare il vedovo di Adela all'arrivo di Mauricio e Severo. Allo stesso tempo il sergente Cifuentes troverà una lettera dove il sindaco di Belmonte confessa di essere l'artefice di entrambi gli attacchi. Matias e Isaac, nel frattempo, saranno contenti della fine di Antolina e della presunta guarigione di Elsa. A tal proposito, i medici comunicheranno alla Laguna che i risultati sono positivi.

Prudencio, invece, sarà sconvolto dalla rivelazione della Montenegro, tanto da confessarlo a Don Berengario. Il prete, a questo punto, lo esorterà a scoprire la verità prima di giudicare il gesto della ragazza. Alla Casona, Mauricio racconterà a Donna Francisca i dettagli della morte di Esteban mentre Fernando farà lo stesso una volta giunto a L'Havana da Maria e Raimundo.

La vita del Leal appesa ad un filo

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda prossima settimana in Spagna svelano che Severo nutrirà dei dubbi sulla dichiarazione di Fernando.

Pubblicità

Anche Irene mostrerà scetticismo sull'autodenuncia del sindaco di Belmonte, tanto da sperare nel miglioramento di Carmelo, le cui condizioni saranno appese ad un filo. Alla Villa, Donna Francisca e Raimundo sospetteranno che il Mesia non stia dicendo la verità sull'attentato a Leal. A Cuba, Maria continuerà gli esercizi insieme all'infermiera mentre Lola confesserà a Marcela e Consuelo di essere soddisfatta del lavoro offerto alla locanda, nonostante abbia perso l'amore dell'Ortega.

Pubblicità

Il Mesia plagia Maria contro Raimundo

Elsa e Isaac comunicheranno a tutti i loro amici che l'operazione ha avuto esito positivo mentre Fernando manipolerà Maria, diventata ormai la sua vittima. L'uomo, infatti, riuscirà a mettere la Castaneda contro il vecchio locandiere e Donna Francisca. A tal proposito, la madre di Esperanza e Beltran rimprovererà Raimundo di essere troppo diffidente nei confronti del figlio di Olmo. Allo stesso tempo, Lola riceverà una lettera da Prudencio in quanto ha intenzione di parlarle a quattrocchi mentre Carmelo sarà dimesso dall'ospedale, dove confermerà che il Mesia gli ha salvato la vita.

Prudencio indaga su Lola

Severo commenterà con Irene lo strano cambiamento di atteggiamento del vedovo di Adela mentre il sergente Cifuentes chiuderà le indagini. Prudencio, invece, non riuscirà a farsi dire la verità da Lola, la quale si confiderà a cuore aperto a Marcela. Infine Don Berengario noterà che la foto segnaletica corrisponde a quella ragazza che ha appena visto in piazza mentre la cena di Isaac e Elsa sarà un successo grazie ai manicaretti preparati da Consuelo. Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.