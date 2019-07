Fernando Mesia è davvero cambiato come vuole far credere? La domanda è più che lecita, guardando le puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5 nelle quali l'uomo sta cercando di farsi perdonare dall'ex moglie per le tante malefatte del passato (non riuscendo però a convincere Donna Francisca). E il punto interrogativo resterà anche nei prossimi mesi, quando il figlio di Olmo apparirà incredibilmente preoccupato per le sorti di Maria, rimasta gravemente ferita durante l'esplosione nel giorno delle nozze dello stesso Fernando con Maria Elena.

Pubblicità

Pubblicità

Ma, con il passare dei giorni, risulterà evidente che dietro a questa generosità ci sarà un piano ben orchestrato: da un lato il Mesia vorrà conquistare l'ex moglie una volta per tutte, dall'altro penserà di distruggere Puente Viejo chiamando in causa un altro pericoloso individuo.

Il Segreto anticipazioni: entra in scena l'attore José Navar

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda fino al 12 luglio confermano che Fernando Mesia non è affatto cambiato.

Pubblicità

Oltre a manipolare Maria, facendole credere di non poter recuperare l'uso delle gambe, il pericoloso individuo avrà in mente un piano per distruggere Puente Viejo. Per farlo, scriverà una lettera a Cuba e tale missiva verrà lettera da un uomo che in un primo momento si vedrà soltanto di spalle. La sua identità verrà presto svelata: si tratterà di Juan García-Morales, un colonnello del Ministero degli Interni che si presenterà a Puente Viejo per degli affari ancora non ben precisati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'alleato di Fernando sarà interpretato dall'attore José Navar, noto in Spagna per il ruolo in altre serie televisive di successo tra le quali "I misteri di Laura", "Centro Medico" o "Cuéntame cómo pasó".

Trame spagnole Il Segreto: Fernando dimostra la sua innocenza

Nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto, Fernando sarà coinvolto anche nella trama relativa alla prematura morte di Adela. La moglie di Carmelo resterà vittima di un incidente d'auto che, fin dall'inizio, apparirà organizzato da qualcuno.

La colpa ricadrà ben presto su Fernando anche se quest'ultimo riuscirà a provare la sua innocenza, facendo in modo che il sindaco di Belmonte venga incriminato per tale delitto. Le anticipazioni rivelano che anche le indagini porteranno in questa direzione tanto che, dopo le iniziali accuse, anche Carmelo e Severo crederanno all'innocenza del Mesia. Donna Francisca, al contrario, continuerà a dubitare del figlio di Olmo e lo stesso farà anche Irene, convinta che le cose siano andate diversamente.

Pubblicità

Il sergente Cifuentes dichiarerà comunque la chiusura delle indagini, segnalando la colpevolezza del sindaco di Belmonte sia per la morte di Adela che per l'esplosione nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena.