La famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta dalla stessa autrice dello sceneggiato “Una Vita”, continua a mantenere viva la curiosità del pubblico. Purtroppo arriva una brutta notizia riguardante uno storico personaggio femminile. La donna in questione è Maria Castaneda, che nelle puntate in onda su “Antena 3” la prossima settimana continuerà a mettere la sua vita a rischio. La sorella di Matias nonostante l’avvertimento del dottor Zabaleta che la inviterà a non compiere troppi sforzi fisici, deciderà di sottoporsi ad un pericoloso trattamento medico dell’infermiera Vilches Dori.

Quest’ultima si adeguerà alla volontà della moglie di Gonzalo Castro, ma pretenderà assoluta discrezione visto che non vorrà che Fernando Mesia venga messo al corrente delle loro intenzioni.

Francisca contro Maria, Prudencio e Lola si dichiarano amore

Negli episodi che i telespettatori spagnoli potranno vedere dal 22 al 26 luglio 2019, Raimundo dopo aver raccontato a Francisca di essere stato trattato male da Maria, non riuscirà a far cambiare idea alla moglie.

In particolare la Montenegro non sarà disposta a perdonare la sua figlioccia per nessun motivo. Successivamente Prudencio riceverà finalmente la risposta che stava cercando, visto che apprenderà come mai la sua ex padrona ha accusato Lola di essere un’assassina. Quest’ultima confesserà al minore degli Ortega di aver ucciso suo padre per non consentirgli di continuare a violentare sua sorella Ana. Il fratello di Saul e la cugina di Marchena dopo aver deciso di dimenticare i loro dissapori, si dichiareranno amore reciproco.

Nel frattempo Dolores non appena vedrà la nuova arrivata Esther sempre in compagnia di Don Berengario, inizierà a far dubitare della giovane e del parroco gli abitanti di Puente Viejo. I dubbi della pettegola di Puente Viejo aumenteranno quando scoprirà che la giovane e il sacerdote vivono insieme. Sfortunatamente Francisca verrà a conoscenza di aver lottato invano, visto che non ci sarà nessuna possibilità per evitare che l’intero quartiere venga completamente sommerso dalle sue acque.

I coniugi Guerrero saldano i loro debiti, la Castaneda mette a rischio la sua salute

La situazione si complicherà ulteriormente, quando il sottosegretario del Ministero dell'Interno deciderà di sequestrare un terreno a Matias contro la volontà di Raimundo. Prudencio dopo essersi accorto che Lola fa di tutto per allontanarsi da lui, sospetterà che la donna sia sfuggente nei suoi confronti perché teme di essere minacciata per l'ennesima volta dalla Montenegro.

A quel punto il fratello di Saul chiederà delle spiegazioni alla sua amata, che confermerà la sua tesi. Isaac ed Elsa salderanno ogni debito contratto, facendo avere il denaro a tutti coloro che glielo hanno dato in prestito. Carmelo e Severo non riusciranno a convincere il sottosegretario a desistere dal suo intento. Prudencio preparerà un piano per non consentire alla Montenegro di ricattare Lola, ma per portarlo al termine chiederà aiuto ai coniugi Castaneda.

Infine Maria sarà sempre più testarda, dato che dirà all'infermiera Vilches di praticarle una riabilitazione più pesante pur sapendo di poter andare incontro a delle terribili conseguenze. Quest’ultima non si tirerà affatto indietro, visto che accetterà di provare sulla Castaneda una cura sperimentale molto dolorosa già provata su un’altra paziente, ma esigerà che la giovane non ne faccia parola con nessuno, nemmeno con il Mesia. Per terminare Isaac ed Elsa decideranno di lasciare Puente Viejo, per fare il viaggio che gli sposi fanno subito dopo il matrimonio.