Il settimanale ''Chi'' ha raccolto le dichiarazioni esclusive di Ilary Blasi sul suo futuro in Tv: come avevano anticipato alcuni siti nell'ultimo periodo, la romana non sarà più la padrona di casa del Grande Fratello Vip, e dovrebbe passare il testimone ad Alfonso Signorini. La moglie di Francesco Totti ha detto no anche alla seconda edizione Vip di Temptation Island, perché non si sente adatta al ruolo di conduttore che osserva e non influisce sul corso degli eventi.

La Blasi rinuncia al GF Vip: 'Fatico quando si sorpassano i limiti'

L'assenza di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip 4, è stata ufficializzata tempo fa: oggi, intervistata da ''Chi'', la romana ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a voltare le spalle al reality dopo tre anni. Al giornalista che l'ha incontrata, la presentatrice ha detto: "Di questo genere di programmi mi piace la parte divertente, mentre mi riesce difficile quando si parla di cose personali perché non è più un gioco, a volte devi scavare troppo a fondo".

La moglie di Francesco Totti ha aggiunto che ha sempre fatto fatica a superare i limiti che spesso nei reality non vengono rispettati, perché a suo parere i telespettatori cercano leggerezza quando accendono la Tv.

"Ho sempre desiderato fare questa trasmissione e sono contenta perché ogni anno è venuta fuori una parte diversa di me, ma ho deciso di lasciare perché non volevo correre il rischio di annoiarmi", ha fatto sapere Ilary.

La Blasi, inoltre, alla rivista di Gossip ha confermato che il prossimo padrone di casa del GF Vip sarà Alfonso Signorini: "Mi spiace staccarmi da lui perché mi faceva star bene, ma gli faccio l'in bocca al lupo per la sua conduzione".

Ilary alla guida di Giochi senza frontiere

Un altro programma che la Blasi non condurrà sicuramente nella prossima stagione Tv, è Temptation Island Vip 2: la romana è stata accostata molte volte al reality di Canale 5, ma di recente ogni ipotesi è sfumata. "Non lo farò, ma è un format che mi piace seguire. Credo, però, che il conduttore abbia un ruolo da osservatore e non possa cambiare il corso degli eventi".

"Per questo penso che non sarei adatta, anche perché con certi soggetti sbroccherei", ha aggiunto Ilary sulle pagine di ''Chi''.

Dopo l'estate, la signora Totti si metterà al lavoro per preparare il ritorno sul piccolo schermo di una trasmissione storica: Giochi senza frontiere. Stando a quello che sostengono i siti d'informazione, la presentatrice sarà affiancata da Alvin in questa nuova avventura, della quale si dice già da ora molto entusiasta.

"Era un altro sogno che avevo, tutta la mia famiglia lo guardava e sono felice di riportarlo in televisione nella sua versione 2.0".