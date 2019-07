Nel corso dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5 abbiamo assistito alla nascita della storia d'amore tra Soleil Sorgè, ex protagonista di Uomini e donne e Jeremias Rodriguez, il fratellino di Belen e Cecilia. Un amore nato sotto i riflettori mediatici e proseguito poi anche fuori dal contesto televisivo. In molti avevano creduto a questa favola d'amore anche se nel corso delle ultime ore sono stati raccolti degli indizi i quali facevano presupporre che tra i due fidanzati ci fosse già aria di crisi, pochi mesi dopo il fidanzamento ufficiale.

Un'indiscrezione che ha fatto perdere le staffe alla bella Soleil, la quale si è duramente sfogata su Instagram.

Soleil rompe il silenzio dopo il presunto addio con Jeremias Rodriguez

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che molti fan della coppia hanno avuto modo di notare che da un po' di tempo Soleil e Jeremias abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Un indizio che ovviamente non è passato inosservato, dato che in quest'epoca social il 'defollow' sui social è uno dei primi segnali di crisi per le coppie, soprattutto per quelle famose.

La notizia ha fatto subito il giro del web e della rete e in moltissimi hanno cominciato a commentare sotto le ultime foto postate su Instagram da Soleil. C'è chi ha chiesto spiegazioni su questo rumors, chi voleva sapere i motivi del presunto addio con Jeremias Rodriguez, ma anche chi si è scagliato duramente contro l'ex protagonista di Uomini e donne, ritenendola responsabile della fine di questa relazione.

'Ti sei lasciata scappare anche Jeremias', ha scritto un'utente su Instagram, scatenando la rabbia funesta della bella Soleil, la quale ha prontamente replicato, rispondendo a tono a questo commento.

'Sono stanca di leggere frecciatine di odio', ha scritto Soleil sui social aggiungendo poi che in passato è stata definita carnefice per aver messo la parola fine a delle relazioni dove era stata tradita e dove le avevano mancato di rispetto.

Il duro sfogo di Soleil su Instagram dopo le critiche

'Sono stata definita con cose che non mi appartengono perché ho scelto di portare rispetto a me stessa', ha proseguito la ragazza ribadendo che spesso le disinformazioni che leggono in rete e sui social, non fanno altro che far creare al pubblico delle idee sbagliate.

E dopo questo duro sfogo social, i fan della coppia Soleil-Jeremias attendono di sapere con esattezza qual è la verità dei fatti e soprattutto se c'è stato oppure no l'addio. Per il momento, i due diretti interessati hanno preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla presunta separazione, ma non si esclude che nelle prossime ore possano fare un po' di chiarezza.