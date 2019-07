Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé si sarebbero lasciati. Adesso la notizia sembra essere ufficiale. A riportarla è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Sulle pagine di Chi è stata conferma la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Come annunciato sulla pagina social, è finita la storia tra Jeremias e Soleil.” Stando alle indiscrezioni riportate dalla rivista, i due hanno avuto un forte litigio durante l’ultima trasferta in Sicilia.

A quanto pare alla base del litigio ci sarebbe una terza persona. Secondo quanto riferito da Alfonso Signorini, i due giovani avrebbero discusso per una ex partecipante e volto di Uomini e donne. Al momento il nome della ragazza non è stato reso noto, però, da quanto è emerso il fratello minore di Belen Rodriguez conoscerebbe molto bene la giovane.

A questo punto prende sempre più piede l’ipotesi di un presunto tradimento. L’italo-americana infatti, in un recente post ha dichiarato di aver messo la parola fine a dei rapporti con i traditori.

Se la giovane si riferiva alla sua ultima relazione, non possiamo saperlo.

Sulla vicenda i due diretti interessati non hanno ancora fornito la propria versione dei fatti. Entrambi si sono chiusi in un silenzio che fa molto rumore. L’unica cosa certa è che Jere e Soleil non si seguono più sui social.

Salta la convivenza tra Jeremias e Soleil

L’addio tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé ha spiazzato tutti. I due giovani da quando erano usciti dall’Isola di Famosi erano diventati inseparabili.

In poco tempo avevano effettuato le presentazioni in famiglia ed erano molto felici. In occasione del compleanno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne i due si sono regalati una splendida vacanza da Nord a Sud dell’Italia. In ultimo avevano parlato di un imminente convivenza. La Sorgé con tono soddisfatto aveva annunciato di aver trovato una casa dove andare a vivere con il suo fidanzato.

Soleil replica ad un utente

Soleil Sorgé nonostante sia una donna molto forte, spesso viene criticata sui social.

Dopo le notizie di una presunta crisi con Jeremias, la giovane è stata presa di mira da alcuni follower. Un utente in un commento le ha scritto di aver fatto scappare anche il piccolo Rodriguez. All’ennesimo commento al vetriolo, la diretta interessata ha replicato in modo piuttosto brusco: “Basta frecciatine di odio”. L’ex fidanzata di Marco Cartasegna e Luca Onestini, ha invitato gli haters ha parlare solamente se bene informati della situazione.

Inoltre, ha riferito di aver risposto al commento solamente perché al culmine di tanta cattiveria nei suoi confronti. Chissà se quando uscirà la verità sull’addio con Jere, la giovane entrerà nelle grazie di qualche fan.