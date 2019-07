Sebbene siano passati un po' di anni dalla tanto discussa separazione tra Johnny Deep e Amber Heard, emergono nuovi dettagli sul loro addio e in particolar modo delle nuove scottanti accuse da parte dell'attore nei confronti della sua ex. La coppia, da quando ha firmato le carte per dirsi addio definitivamente, non ha fatto altro che gettarsi fango addosso per svariati mesi; l'attore ha addirittura intrapreso una causa per diffamazione nei confronti della sua ex moglie, la quale lo aveva accusato di violenza tra le mura domestiche della loro abitazione. E adesso, stando a quanto riportato da The Blast, il divo dei Pirati dei Caraibi, avrebbe accusato la sua ex di avergli spento addosso una sigaretta.

Nuove accuse tra Johnny Deep e Amber Heard dopo la separazione

The Blast fa sapere che in queste ultime settimane Johnny Deep avrebbe portato alla luce delle nuove clamorose accuse nei confronti di Amber, riferendo che durante una discussione che poi è tramutata in un litigio, avvenuta nel 2015 in Australia, la donna gli avrebbe spento una sigaretta sulla guancia e come se non bastasse gli avrebbe lanciato addosso una bottiglia di vetro, tagliandogli un dito.

Per avvalorare le sue accuse nei confronti dell'ex moglie, ecco che Deep avrebbe portato anche delle prove schiaccianti, tra cui una foto che lo ritrae sdraiato sulla barella di un ospedale, con un segno sulla guancia e il dito medio avvolto in un fazzoletto.

Il motivo di tale discussione che poi sarebbe sfociata in una vera e propria aggressione ai danni dell'attore e divo di Hollywood? Stando a quanto riportato in queste ore da The Blast, tutto sarebbe successo quando Depp avrebbe parlato con i suoi avvocati della sua intenzione di voler stipulare un accordo post matrimoniale. Una richiesta che avrebbe mandato la donna su tutte le furie, al punto da scatenare poi la sua rabbia contro l'uomo, arrivando anche a ferirlo.

Amber avrebbe spento una sigaretta sul volto di Deep

Stando alla ricostruzione fatta, Amber avrebbe raggiunto Johnny in un bar, dove sarebbe avvenuta l'aggressione; la donna avrebbe scaraventato diverse bottiglie di vetro contro l'attore: una di queste lo avrebbe colpito in pieno portandolo poi al ferimento del dito medio.

Un'accusa che tuttavia è stata rigettata subito al mittente dall'ex moglie di Deep, la quale sostiene che si tratta soltanto di un'invenzione, frutto della fantasia dell'attore, il quale in questo modo starebbe cercando di distogliere l'attenzione dalle accuse di violenza domestica che lei ha messo contro di lui.

"Questa accusa è assurda e offensiva", ha fatto sapere il legale dell'attrice.