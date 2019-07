La storia d'amore tra Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi è venuta ufficialmente allo scoperto. Dopo che per diverse settimane si sono rincorsi i rumors riguardanti il loro flirt in corso, ecco che l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato la sua relazione sentimentale con il calciatore, arrivata dopo poche settimane dall'addio con il corteggiatore che aveva scelto nel programma di Maria De Filippi.

In queste ore, però, la bella Angela deve fare i conti con l'indiscrezione piccante riportata da Deianira, la quale ha diffuso quelle che sarebbero delle presunte conversazioni piccanti che il calciatore avrebbe avuto con altre ragazze conosciute in rete.

I messaggi piccanti di Kevin Bonifazi con altre donne diffusi da Deianira su Instagram

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la pungente Deianira Marzano, opinionista di Pomeriggio 5 ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, ha diffuso sul suo profilo Instagram quelli che sarebbero stati i messaggi decisamente bollenti che il calciatore e attuale fidanzato di Angela Nasti, si sarebbe scambiato in passato con svariate utenti.

Messaggi ai quali sarebbe stato corredato anche uno scambio di foto piccanti tra Kevin Bonifazi e queste ragazze. E adesso che il calciatore è tornato alla ribalta e al centro del Gossip per il suo fidanzamento con Angela Nasti, ecco che tali conversazioni sarebbero venute nuovamente a galla e Deianira ne sarebbe entrata in possesso, al punto da condividerle e quindi renderle pubbliche sul suo account Instagram.

Un'indiscrezione bomba che per il momento non ha suscitato una reazione da parte di Kevin: il calciatore dopo che era stata ufficializzata la sua storia d'amore con Angela aveva scelto di staccarsi per qualche giorno dai social, disattivando così il suo profilo Instagram.

È amore tra Kevin e Angela Nasti: la coppia ufficializza la storia

Un modo, forse, per evitare che gli haters di Angela potessero scagliarsi contro di lui dopo la fine della relazione lampo con Angelo, il ragazzo che aveva incontrato a Uomini e donne.

In queste ore, però, Kevin è tornato a gestire il suo account personale Instagram ma per il momento non ha commentato la notizia delle conversazioni piccanti portate alla luce da Deianira.

Non si esclude che lui oppure la stessa Angela possano prendere la parola nelle prossime ore, anche se nel frattempo la coppia si gode la propria estate in vacanza ad Ibiza, come testimoniano i vari scatti e le stories che hanno postato in questi giorni.

Vi terremo aggiornati nelle prossime ore su quello che succederà e sulla reazione della coppia su questo presunto scambio di chat bollenti.