Un'estate all'insegna di tantissimi scoop relativi al mondo dello spettacolo e della televisione. L'ultima notizia bomba è stata svelata da Deianira Marzano, l'influencer che ne sa sempre una più del diavolo e che coglie l'occasione giusta per aggiornare i suoi follower su Instagram. La donna infatti ha pubblicato una Instagram Stories davvero interessante per gli appassionati e per i fan di Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta. A quanto pare, la bella polacca avrebbe trovato l'amore con il calciatore Under 21 del Sassuolo, Davide Frattesi.

Marzano su Klaudia: 'Finalmente, non ce la troviamo sul trono'

Deianira Marzano ha commentato il presunto flirt tra Klaudia Poznanska e il calciatore Davide Frattesi con un pizzico di sarcasmo ma allo stesso tempo di felicità. "Meno male che Klaudia ci ha risparmiato la tiritera del calciatore!" ha dichiarato l'influencer lanciando una frecciatina ad Angela Nasti che avrebbe lasciato Alessio Campoli per il calciatore Kevin Bonifazi.

"Klaudia si è sistemata, noi siamo contente per lei e soprattutto siamo felici perché non ce la ritroviamo sul trono a Uomini e donne. Grazie a Klaudia per avercelo risparmiato" ha aggiunto la Marzano concludendo la sua Instagram Stories. Insomma, Klaudia sta davvero frequentando Davide Frattesi? Chissà per ora è ancora troppo presto per saperlo in quanto lo scoop è stato lanciato da poche ore, ma le Stories di Klaudia parlerebbero chiaro.

Insomma, manca solamente una conferma ufficiale di questo presunto flirt da parte della diretta interessata.

Anticipazioni Uomini e Donne: sul trono un ex Velino di Striscia

Mancano solo due mesi dalle registrazioni della nuova edizione Uomini e Donne e a quanto pare sono gia stati fatti i primi casting dei nuovi tronisti. Uno dei volti chiamati dalla redazione del dating show di Maria De Filippi non è nuovo al grande pubblico in quanto ha già partecipato a Temptation Island, a Uomini e Donne ed è stato un ex Velino di Striscia la Notizia.

Si tratta del bellissimo Pierpaolo Pretelli, ex collega di Elia Fongaro ed ex fidanzato della showgirl cubana Ariadna Romero. Molti fan di Uomini e Donne, ricorderanno che Pierpaolo è stato uno dei corteggiatori di Teresa Langella, con la quale si è sempre comportato molto bene, nonostante fosse stato scartato dalla bella napoletana. Pierpaolo, infatti, non solo non ha portato rancore nei confronti di Teresa per il fatto che l'abbia eliminato dopo poche puntate dello show, ma ha custodito di lei un bellissimo ricordo.

Tanto che su Instagram, il ragazzo ha fatto i migliori auguri "di una buona scelta" a Teresa prima di fidanzarsi con Andrea Dal Corso.