La casa di carta 3 (in originale La casa de papel) arriverà su Netflix il 19 luglio e il nuovo capitolo promette colpi di scena, azione e sentimento. La serie di successo, andata in onda sull'emittente Antena 3 nel 2017, è distribuita negli altri paesi dalla piattaforma che ha sfornato successi mondiali come Stranger Things, Tredici e Narcos. Come è risaputo, la trama della serie ha come protagonisti dei rapinatori che, sotto la guida del 'Professore' porta a termine un colpo memorabile alla Zecca di Stato spagnola: la stampa di un miliardo di Euro e la fuga con il bottino.

Dopo essersi divisi l'ingente cifra il gruppo si divide. Mentre si sta godendo il denaro con l'ispettrice Murillo, il Professore riceverà una chiamata e la visita di Tokyo che lo metterà al corrente del rapimento di Rio. La banda verrà allora chiamata a raccolta per liberare il compagno e impedire che venga scoperto l'intero gruppo. Il Professore organizzerà un nuovo colpo, il più grande mai realizzato. L'obiettivo della banda questa volta sarà il Banco de España, la banca centrale spagnola che ha sede a Madrid.

Ne La casa de papel 3 la banda punta in alto: il Banco de España

Nel terzo capitolo de La casa di carta tutto parte da una causa più grande del denaro. Lo dice lo stesso Professore quando parla al gruppo riunito per un nuovo colpo. La stessa maschera che portano è un simbolo di ribellione e i vari componenti sono chiamati ad indossarla nuovamente per reagire alla polizia che tiene prigioniero Rio. I soldi c'entrano in parte per un motivo più nobile, per liberare un loro compagno che nel frattempo viene torturato per rivelare tutto ciò che sa sulla banda.

Il Professore vuole colpire l'impenetrabile Banco de España e un obiettivo più grande richiederà un colpo ancor più straordinario per far capire che non si sono arresi e che sono disposti a tutto per salvare Rio e proteggere il loro segreto.

La casa de papel 3, Netflix pubblica i poster di tutti i componenti della banda

A pochi giorni dall'arrivo su Netflix della terza parte de La casa di carta, la nota piattaforma di streaming online ha pubblicato i poster ufficiali di tutti i componenti della banda, compreso il Professore.

Le dodici immagini ritraggono ciascun personaggio con la divisa rossa (tranne il capo del gruppo) con in mano l'inconfondibile maschera di Salvador Dalì. Nell'ordine vediamo: il Professore (Álvaro Morte), Tokyo (Úrsula Corberó), Rio (Miguel Herràn), Lisbona (Itziar Ituño), Helsinki (Darko Peric), Nairobi (Alba Flores), Bogotà (Hovic Keuchkerian), Palermo (Rodrigo de la Serna), Marsiglia (Luka Peros), Berlino (Pedro Alonso), Stoccolma (Esther Acebo), Denver (Jaime Lorente).