Non era previsto un terzo capitolo ma Netflix ha voluto realizzare La casa di carta 3 per l'enorme successo che la serie ha avuto in tutto il mondo. Da tempo annunciata, la terza parte debutterà su Netflix il 19 luglio e vedrà protagonisti, ancora una volta, il Professore e la banda. Per chi non avesse mai visto La casa di carta, bisogna precisare che è la serie non in lingua inglese più vista nel mondo e racconta la storia di un gruppo di criminali che riesce a sottrarre un miliardo di Euro alla Zecca di Stato spagnola.

Tokyo e compagni mettono a segno un colpo straordinario e fuggono con il bottino. Una volta diviso il denaro, il gruppo si scioglie e ognuno (da solo o in coppia) parte verso mete esotiche. Negli episodi inediti il Professore rimetterà insieme la banda per liberare Rio e realizzare un colpo al Banco de España. Il cast è stato intervistato da alcune riviste importanti tra cui l'italiana 'TV Sorrisi e canzoni' e gli attori hanno rilasciato delle anticipazioni sui loro personaggi e hanno parlato della ragione per cui il pubblico sia dalla parte dei rapinatori.

Per il cast de La casa di carta 3 i rapinatori protagonisti sono dei paladini del popolo

La banda di rapinatori protagonista de La casa di carta, in cui ogni componente ha il nome di una città per garantire l'anonimato e porta una maschera di Salvador Dalì, sarà sempre capeggiata dal Professore, che rappresenta la mente del piano criminale. L'attore che lo interpreta, Álvaro Morte, ha parlato del suo personaggio che incarna gli ideali di giustizia e libertà e ritornerà ad essere il 'Professore' per combattere il sistema.

Per Itziar Ituño, che recita nella serie nei panni dell'ex ispettrice Murillo, gli episodi della terza parte avranno un taglio sociale e politico più marcato rispetto alle precedenti. Il suo personaggio sarà a tutti gli effetti un componente del gruppo, quindi una nuova detective prenderà il suo posto e inizierà a dare la caccia alla banda, la poliziotta Alicia Serra. La casa di carta, secondo il cast, piace al pubblico perché i rapinatori sono dei paladini del popolo che combattono un sistema che opprime i più deboli.

Per l'attrice che interpreta Tokyo, Úrsula Corberó, il gruppo ruberà il denaro e lo farà letteralmente piovere sulla gente. Continua sullo stesso argomento Pedro Alonso, che nella serie è il 'risorto' Berlino, affermando che la banda è una sorta di 'Robin Hood' che fa provare al pubblico una sensazione di sollievo quando vede che si ribella ad una società priva di valori e di cui non si riesce a cambiare il sistema. La stessa maschera di Dalì rappresenta per il cast l'ideale della resistenza, il simbolo della lotta ad ogni tipo di ingiustizia.

Berlino sarà ne La casa di carta 3, nessuno spoiler su come gli autori hanno 'riportato in vita' il personaggio

Gli autori de La casa di carta 3 hanno riferito due dettagli su Berlino, senza rivelare quale stratagemma hanno escogitato per 'riportarlo in vita'. Si è parlato del personaggio presente in un convento e del fatto che il pubblico lo sentirà cantare altri 'inni' italiani. Per capirci di più non resta che attendere il 19 luglio quando Netflix pubblicherà gli episodi inediti della serie.