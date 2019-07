La cantante Arisa ha sempre dimostrato un grande attaccamento verso il suo pubblico ed ha quindi interagito con esso sempre con la massima sincerità e trasparenza. Proprio per questo nessuno è rimasto stupito quando la donna ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Instagram per raccontare pubblicamente di un capitolo delicato della sua vita e di come ha deciso di reagire.

Il racconto di Arisa sui social: 13 kg in due mesi

Arisa ha deciso di sfogarsi su Instagram introducendo un tema delicato per molte persone, e in particolare modo per tutti gli artisti più esposti mediaticamente: la forma fisica.

La donna si è recentemente tagliata i capelli, cambiando così look, ma ha spiegato che vi sono stati lunghi periodi della sua vita nei quali per piacersi ha seguito un regime alimentare ipocalorico con determinazione, senza concedersi alcun sgarro. Nonostante questo, ha spiegato la cantante, una volta raggiunto il suo peso ideale (‘53 kg’, scrive l’artista), ha ricominciato a concedersi degli sgarri, mangiando merendine e concedendosi della pizza.

In poco tempo questo l’ha portata ad ingrassare. La donna pubblica due scatti che mostrano chiaramente la differenza di forma fisica. Ma aggiunge anche di non essersi arresa, conclude infatti scrivendo ‘In questo momento sono Bridget Jones sulla cyclette’.

Le origini di Arisa e l’amore per la buona cucina

Nel corso del suo lungo sfogo sui social l’artista ha anche avuto modo di fare una breve parentesi sulle sue origini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Arisa ha infatti spiegato di essere originaria di Pignola, vicino a Potenza, in Basilicata. Un luogo nel quale vi è ovviamente una grande tradizione culinaria, tanto che Arisa ha spiegato che ‘mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo per la sua bontà non puoi dimenticartene’. Nonostante questo la cantante ha dichiarato di essere riuscita, in passato, ad essere così decisa a seguire la dieta che si era imposta da riuscire a rifiutare i piatti più succulenti, spiegando a tutti di preferire un pollo lesso.

Tutto con l’obiettivo di piacersi e entrare in un determinato paio di jeans. Ma non è tutto: la donna ha aggiunto di avere in bagno una cospicua collezione di prodotti per la cura dei capelli, con olio e creme di ogni tipo, tanto da poter aprire un salone di bellezza. Insomma l’amata cantante ha onestamente parlato della propria immagine e della sua accettazione, non esitando ad ammettere di essere ingrassata.

Lo sfogo di Arisa si è mostrato sin da subito leale e sincero e per questo è riuscito a toccare il cuore dei suoi fan e di tutti coloro che lottano per restare in forma e che a volte si trovano a trasgredire una dieta alimentare.