Qualsiasi cosa faccia Belen Rodriguez, sembra non andare bene. Alcuni giorni fa la showgirl era stata criticata dagli utenti del web per le foto troppo provocanti che pubblica sui social network; oggi 15 luglio, invece, è il motivo opposto ad aver spinto alcuni haters a puntare il dito contro l'argentina. Sotto all'ultimo scatto che la 34enne ha postato sul suo profilo Instagram, alcuni hanno fatto notare il suo aspetto apparentemente trascurato: in un paio di commenti, infatti, si legge che la conduttrice avrebbe i capelli bianchi e i peli sulle gambe.

Belen 'accusata' di trascurarsi da quando è tornata con Stefano

Sono commenti piuttosto cattivi quelli che sono stati scritti sotto all'ultima foto che Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram. La decisione della soubrette di mostrarsi al naturale negli scatti che si fa fare in vacanza a Ibiza, sembra non essere piaciuta a più di qualcuno. Dopo aver visto l'ennesima immagine senza trucco che la sudamericana ha postato sul suo account, alcuni internauti si sono esposti per far notare i difetti che secondo loro stanno venendo fuori da quando è tornata a fare coppia con Stefano De Martino.

Il pensiero che stanno condividendo un gruppo di fan, infatti, è che la conduttrice Mediaset si starebbe un po' trascurando da quando il marito è tornato tra le sue braccia.

"Hai i capelli bianchi e i peli sulle gambe", ha fatto notare più di qualcuno in questi giorni dopo aver osservato gli scatti che l'argentina pubblica delle sue gite in barca oppure delle giornate al mare con la famiglia.

Nonostante sia diventata famosa anche per il suo aspetto sempre curato e la forma fisica invidiabile, recentemente alcuni utenti della rete sostengono che Belen non sta più attenta a questo, ma che preferisce dedicare tutto il suo tempo al ballerino e a Santiago.

Belen e Stefano inseparabili: tornano in Italia col jet privato

Un'altra piccola polemica che è nata in queste ore sulla Rodriguez, è quella che riguarda il mezzo che ha scelto per lasciare Ibiza. Come ha documentato la stessa showgirl su Instagram, ieri sera tutta la sua famiglia è rientrata in Italia perché lei deve iniziare a registrare le puntate di "Tu si que vales" che andranno in onda da fine settembre su Canale 5.

Nonostante in molti abbiano apprezzato la scelta dell'argentina di non staccarsi neppure un giorno da Stefano e Santiago (che hanno viaggiato con lei), a far storcere il naso a tanti è stato il fatto che la chiacchierata coppia abbia usato un jet privato per andare a Roma.

Non è la prima volta che la conduttrice Mediaset viene presa di mira sul web per la sua decisione di spostarsi anche per brevi tragitti con un aereo tutto per lei e i suoi cari.

Anche altri personaggi famosi sono stati pesantemente criticati per un gesto simile: uno dei tanti, è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.