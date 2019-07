Pochi giorni fa il magazine "InTouch" ha rivelato che Lady Gaga e Bradley Cooper vivrebbero insieme nella casa dell'attore a New York, nel West Village, cioè l'abitazione dove fino a poco tempo fa viveva insieme alla moglie Irina Shayk. Sempre secondo il giornale la cantante oltre a trasferirsi dal neo fidanzato, avrebbe già portato a casa sua anche i mobili, ma per adesso si parla solo di convivenza, non c'è nessun matrimonio in vista.

Il Gossip parla di una relazione tra la cantante e l'attore da quando la coppia ha girato insieme A Star is Born: se inizialmente entrambi smentivano ogni rumors, adesso preferiscono rimanere in silenzio. La settimana scorsa sempre il magazine "InTouch" aveva riportato un'altra indiscrezione sulla coppia, facendo sapere ai suoi lettori che Lady Gaga era incinta del compagno: voce poi prontamente smentita.

A seguito dell'articolo pubblicato da "InTouch" è intervenuto il portale di debunking "GossipCop", sempre attento a smascherare le fake news del mondo del gossip. Il portale ha chiesto di non fidarsi troppo del magazine che aveva riportato lo scoop, dal momento che nel corso delle ultime settimane ha più volte pubblicato notizie (soprattutto in merito alla possibile nuova coppia Cooper-Gaga) che poi si sono rivelate infondate.

Se i due divi di Hollywood siano innamorati davvero quindi rimane ancora un mistero, come rimane un mistero se a seguito della presunta relazione siano andati a convivere davvero nella casa dell'attore a New York: quel che è certo è che questa presunta relazione è diventata il gossip più seguito dell'estate.

La cantante, l'attore e la modella

Lady Gaga e Bradley Cooper si sono conosciuti durante le riprese del film "A star is born", film in cui l'attore ha debuttato come regista.

Dopo essersi esibiti più volte insieme, non per ultimo al Jimmy Kimmel Live, il pubblico ha iniziato a intravedere nella coppia una particolare intesa, un sentimento, che inizialmente è stato smentito da entrambi. In merito Lady Gaga aveva spiegato che il pubblico era stato semplicemente ‘ingannato’ dalla loro recitazione” e che in realtà i due non avevano nessun progetto insieme, né lavorativo né familiare; ma dopo essersi conosciuti sul set del film sono diventati semplicemente degli amici.

I rumors sulla coppia però non hanno mai smesso di tacere e hanno continuato a susseguirsi per mesi, fino all'ultima notizia relativa ad una loro presunta convivenza, che sarebbe iniziata a seguito delle separazione tra l'attore e la moglie, Irina Shayk.

La modella ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile liaison che coinvolge suo marito e la cantante, ma invece di soffermarsi sulla possibile relazione ci ha tenuto a precisare che "Se non puoi avere qualcosa, vuoi averla per forza" ed ha sottolineare che l'essere madre non significa non poter più mostrare la propria femminilità "Ditemi perché se sei una madre devi metterti la gonna lunga?

No! Non credo in tutto questo. Perché la gente ha questa idea?"

Dal matrimonio tra Bradley e Irina nel marzo del 2017 è nata una figlia, Lea De Sein, per la cui custodia gli ex coniugi - come ha riportato TMZ - avrebbero già trovato un accordo informale: l'affidamento sarà congiunto, permettendo così alla piccola di essere affidata al 50% a ciascuno dei genitori e, allo stesso tempo, permettere a Irina e Bradley di poter continuare a portare avanti i propri impegni lavorativi.