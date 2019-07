I rumors che volevano Lady Gaga insieme Bradley Cooper sono stati smentiti da una foto eloquente che ritrae la pop star mondiale in compagnia dell'ingegnere del suono Dan Horton.

In molti hanno sognato una storia d'amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper, complice la loro grande intesa sul set e le emozioni suscitate dalla performance dei due alla cerimonia degli Oscar. La scena dei due artisti abbracciati che si esibiscono al pianoforte con la canzone vincitrice della statuetta, ha fatto il giro del mondo e fatto sognare milioni di fan.

Il sogno è stato alimentato anche dalla separazione di Cooper dalla modella Irina Shayk che dopo quattro anni di relazione e un figlio sembrava non lasciare dubbio ai rumors.

La popstar bacia Dan Horton al ristorante

Domenica, 28 luglio, Lady Gaga è tornata a riempire le pagine di Gossip di tutto il mondo per delle immagini che la ritraggono in dolce compagnia. La cantante, fotografata da People, si scambia baci e abbracci con il 37enne Dan Horton: secondo il proprietario del ristorante di Studio City, in California, i due formavano una coppia felice e tranquilla.

L'appuntamento tra Lady Gaga e il nuovo compagno sembra voler ufficializzare il loro legame dopo la separazione dall'ex fidanzato Christian Carino avvenuta all'inizio del 2019. Gli ospiti del ristorante hanno affermato di aver visto la popstar mantenere un atteggiamento spontaneo e tranquillo, non ha cercato in nessun modo di tenere segrete le tenerezze con il suo nuovo amore ed era da lui ad una distanza molto ravvicinata nel corso dell'appuntamento romantico.

Dan Horton lavora con Lady Gaga dallo scorso novembre e sono arrivati al ristorante intorno all'ora di pranzo per consumare un brunch. Lei, vestita tutta di nero, indossava un abbigliamento molto vistoso: degli shorts molto corti e un body che lasciava scoperta tutta la schiena. La coppia, seduta in terrazza, si è lasciata tranquillamente andare ad effusioni senza tenere conto della gente curiosa intorno.

Ad un certo punto lei si è alzata e, avvicinandosi all'uomo, lo ha baciato appassionatamente. Il momento è stato immortalato da un fotografo di People che ha pubblicato le immagini in esclusiva. La disinvoltura della cantante e la nitidezza delle immagini fa pensare che non le importava di essere vista, né fotografata.

Smentite tutte le voci

Sarà vero amore o solo bisogno di lanciare un messaggio?

Ultimamente, Lady Gaga è stata al centro della cronaca rosa, additata come la possibile responsabile della fine della relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Adesso tutte le voci sul suo conto e sulla possibile coppia di star sono state messe a tacere.