Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 29 luglio al 3 agosto, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10 e il sabato sera in primetime su Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al sequestro di Ursula da parte di Blanca e all'arrivo ad Acacias 38 di un pericoloso indiano alla ricerca di Inigo.

Pena bacia Flora

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Inigo entrerà di nascosto nella stanza di Pena e frugherà fra le sue cose, rendendosi conto che l'uomo in realtà non ha mai perso la memoria e non è quel che dice di essere. Nel frattempo, il vero Cervera sarà occupato a sedurre Flora e a rubarle un romantico bacio. Blanca si avvicinerà ad Ursula per accoltellarla ma la dark lady si renderà conto delle intenzioni della giovane e le chiederà spiegazioni.

A quel punto, la giovane inscenerà un tentativo di suicidio per depistare la madre. Inigo rivelerà a Flora che Pena si è avvicinato a loro soltanto per potersi nascondere da un misterioso indiano che lo perseguita.

Casilda deciderà di provare le erbe di Jacinto, mentre le cameriere della soffitta riusciranno a convincere Ursula a ritirare la sua denuncia contro Paquito. Blanca accompagnerà Ursula al cimitero e la colpirà alla testa una volta entrate nel pantheon della famiglia Alday.

Leonor scoprirà che l'indiano comparso ad Acacias 38 è un criminale molto pericoloso che vuole vendicarsi di Pena per il furto della statuetta di una divinità Indù. I problemi di vista di Arturo peggioreranno notevolmente, mentre Flora ed Inigo confesseranno davanti a tutti di essere fratello e sorella.

Il sequestro di Ursula

Dopo aver colpito Ursula alla testa, Blanca la sequestrerà per farle confessare dove ha portato il piccolo Moises.

A quel punto, la dark lady negherà ogni possibile coinvolgimento nella sparizione del bambino e approfitterà di un momento di distrazione di Blanca per dar fuoco al pantheon degli Alday. Resasi conto del gesto della madre, Blanca si scaglierà contro di lei per ucciderla ma verrà fermata da Samuel, arrivato giusto in tempo per impedirle di commettere un omicidio. Nel frattempo, Inigo e Flora decideranno di affidare la gestione de La Deliciosa al legittimo proprietario, Pena.

Dopo aver impedito a Blanca di uccidere Ursula, Samuel si rifiuterà di testimoniare contro la moglie di fronte alla polizia. Augustina deciderà di confessare a Felipe che Arturo sta per diventare cieco, senza sapere che, nel frattempo, l'uomo sta già meditando di togliersi la vita.