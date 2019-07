Anna Grassi e Carmine Grasso, conosciuti per la loro breve partecipazione al Trono Over di Uomini e donne, sarebbero incappati in un grave incidente nella villetta nella quale vivevano. Come raccontano molti siti in queste ore, lo scorso 25 giugno la coppia sarebbe stata condotta in ospedale in seguito alle ferite riportate dall'esplosione pare partita dal loro frigorifero per una fuga di gas. I media sostengono che l'ex cavaliere se la sarebbe cavata con qualche graffio, mentre la sua compagna verserebbe ancora oggi in gravi condizioni soprattutto a causa delle ustioni riportate.

Disavventura per una coppia nata a U&D

È una notizia per nulla piacevole quella che hanno appreso oggi i fan di Uomini e Donne: due ex protagonisti del Trono Over, infatti, pare siano rimasti feriti in seguito ad un'esplosione nella loro villetta. Stiamo parlando Carmine Grasso e Anna Grassi, conosciutisi negli studi Tv qualche tempo fa e subito pronti ad andare a convivere: l'esperienza della coppia in televisione, infatti, è durata pochissimo, perché entrambi hanno preferito approfondire il sentimento lontano dalle telecamere.

Stando a quello che raccontano tutti i siti nelle ultime ore, i due piccioncini se la sarebbero vista brutta lo scorso 25 giugno quando, attorno alle 9 del mattino, ci sarebbe stato un forte scoppio in casa. In base alla ricostruzione che hanno fatto gli agenti, l'ex dama avrebbe aperto il frigorifero e, in seguito ad una fuga di gas, ci sarebbe stata una forte esplosione che avrebbe travolto la stessa e il compagno vicino.

Se il cavaliere si dice sia stato dimesso dall'ospedale il giorno stesso con il bilancio di solo qualche leggera ustione, la signora Anna risulterebbe ancora ricoverata in gravi condizioni soprattutto a causa delle tante ustioni riportate su varie parti del corpo.

Il colpo di fulmine a Uomini e Donne

La storia d'amore tra Anna e Carmine, 70 anni lei e 81 lui, è iniziata qualche mese fa a Uomini e Donne: entrambi i signori, infatti, hanno deciso di partecipare al Trono Over per cercare l'anima gemella. A differenza di quello che accade con la maggior parte dei protagonisti della trasmissione, i due si sono piaciuti subito ed hanno scelto di lasciare lo studio insieme per conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Grasso e la sua compagna sono andati a vivere insieme in provincia di Avellino, proprio nella villetta nella quale si dice ci sia stata l'esplosione che avrebbe causato gravi ustioni a lei e solo qualche graffio a lui. Al momento non ci sono conferme ufficiali su questa disavventura nella quale pare siano incappati i due ex di U&D, ma tutti i siti stanno riportando la notizia dello scoppio in casa a seguito di una fuga di gas, quindi viene da pensare che almeno un fondo di verità dietro a tutte queste indiscrezioni ci sia.