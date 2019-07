Mahmood, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, continua ad essere uno dei personaggi più ambiti e inseguiti di questa calda estate 2019. Il cantante è stato recentemente paparazzato dai fotografi della rivista 'Chi' in atteggiamenti intimi con colui che potrebbe essere il suo fidanzato. Gli scatti apparsi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno fatto subito il giro del web e della rete suscitando non poca curiosità, dato che Mahmood è una delle 'prede' più ambite del momento.

Su Chi le foto di Mahmood con il presunto fidanzato Dario

Subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano 'Soldi', che ha scalato le classifiche non solo italiane ma anche europee, si era subito parlato dell'orientamento sessuale del cantante.

Per molti, infatti, Mahmood pare che abbia voluto nascondere al mondo il fatto di essere gay e alle varie interviste non ha mai parlato esplicitamente del suo orientamento sessuale, facendo rimanere sempre il dubbio.

Prima delle foto di Chi, Mahmood era stato già paparazzato in compagnia di altri ragazzi che erano stati definiti i suoi fidanzati. Poi in queste ore sulle pagine della rivista di Gossip per eccellenza, ecco che sono arrivate le nuove fotografie di Mahmood in compagnia di Dario Faini, produttore musicale, nonché padre del brano di successo che il cantante ha portato al Festival di Sanremo, dove è riuscito a vincere prima la categoria giovani e poi quella Big della kermesse musicale.

Per il settimanale 'Chi' ormai non ci sarebbero dubbi sul fatto che Mahmood e Dario abbiano una relazione e infatti il titolo dell'articolo loro dedicato recita proprio 'Vacanza d'amore a Mykonos', meta estiva dove i due si sono recati per stare un po' lontani dai riflettori e dove credevano di poter eludere anche gli obiettivi dei paparazzi ma così non è stato.

La reazione di Mahmood alle foto pubblicate su Chi

Diverse le foto che sono state scattate alla coppia, tra cui quella dove si vedono abbracciati al balcone dell'abitazione dove hanno trascorso le vacanze e poi successivamente mentre Dario spalma la crema solare sulle spalle del cantante.

La notizia ha fatto subito il giro del web e della rete e in queste ore anche lo stesso Mahmood ha condiviso il tutto sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ha postato nelle stories gli scatti apparsi sulla rivista di gossip diretta da Signorini ed ha accompagnato il tutto con l'emoji della risata. Cosa avrà voluto significare? I dubbi restano e a questo punto i fan attendono ulteriori conferme da parte del cantante circa questo flirt che gli è stato attribuito.