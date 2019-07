Prima concorrente e poi opinionista dalla lingua tagliente. Negli ultimi anni Cristiano Malgioglio è diventato un’autentica icona dei reality show. Un feeling iniziato nel 2007 con la partecipazione a L’Isola dei Famosi dove assurse alla ribalta per le sue avance al calciatore Francesco Coco. Esperienza da naufrago che il cantautore ha ripetuto nel 2012 salvo poi ritirarsi per un insulto ricevuto da Mariano Apicella. In seguito è stato opinionista del GF Nip sia con Alessia Marcuzzi che con Barbara D’Urso ed ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip.

Nelle ultime ore Malgioglio ha catturato l’attenzione di telespettatori e media spagnoli per il siparietto con Violeta Mangrinan, fidanzata dell’ex tronista Fabio Colloricchio, nel corso dell’ultima puntata di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Tra i due si è accesa una discussione con il paroliere che ha piazzato una stoccata al vetriolo nei confronti della spagnola: “In Italia sei famosa solo per aver fatto una certa cosa” - un chiaro riferimento al rapporto intimo consumato davanti alle telecamere da Violeta con l’ex fidanzato di Nicole Mazzocato.

Violeta replica a Malgioglio: 'In metropolitana non ti avrei riconosciuto'

Nelle scorse ore Cristiano Malgioglio è stato ospite in Spagna della trasmissione Supervivientes in onda su Telecinco. Nello specifico il vulcanico opinionista ha partecipato al programma per sostenere l’amica Isabel Pantoja, cantante e attrice spagnola di origine gitana. Quest’ultima è stata costretta a lasciare l’Honduras per problemi fisici. Senza fare giri di parole il cantautore ha affermato che la Pantoja è stata l’unica star del programma e che i grandi ascolti di quest’edizione de L’Isola dei Famosi spagnola sono esclusivamente merito suo.

Un’affermazione che l’avvenente Violeta Mangrinan non ha gradito.

La fidanzata di Fabio Colloricchio ha sottolineato che tutti i concorrenti dell'attuale edizione del reality sono famosi e che non sono andati in Honduras a fare una gita di piacere. Immediata la controreplica di Malgioglio: “Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango senza trucco e con i capelli bianchi”.

La stoccata dell'opinionista sul rapporto intimo della Mangrinan con Colloricchio

Il botta e risposta è diventato sempre più incandescente e Violeta Mangrinan, senza fare giri di parole, ha nuovamente stuzzicato Malgioglio riferendo che se l’avesse incontrato in metropolitana non l’avrebbe riconosciuto.

A questo punto l’opinionista ha perso le staffe e, dopo aver ricordato che è un cantante molto famoso in Italia ed in molte altre nazioni, ha sarcasticamente affermato che la Mangrinan nel Bel Paese è conosciuta soltanto per aver fatto qualcosa davanti alle telecamere con l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio.

Immediata e pepata la risposta di Violeta: "Perché in Italia non si sc...?" In Spagna lo scontro ‘trash’ è diventato virale ed ha infiammato le discussioni su Twitter.

In molti non hanno gradito la battuta piccante di Cristiano Malgioglio mentre altri sperano di vederlo della prossima edizione di Supervivientes.