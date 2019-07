Questa sera andrà in onda la terza puntata di Manifest, la Serie TV che nelle ultime settimane ha appassionato il pubblico da casa. La sua trama si incentra su un aereo, in particolare l'828, scomparso da tutti i radar e poi tornato in città dopo 5 anni. Per i passeggeri presenti però, saranno passate solo poche ore. I familiari, che nel frattempo avevano pianto i dispersi, si sono fatti una nuova vita e quando i presenti sul volo ritorneranno dovranno far i conti con questa nuova realtà.

I diretti interessati si accorgeranno ben presto di avere delle strane sensazioni che si ricollegano all'avvenimento in questione. Le anticipazioni della puntata del prossimo giovedì 24 luglio, rivelano che Cal scomparirà.

Spoiler Manifest puntata del 24 luglio

Il 24 luglio andrà in onda la quarta puntata di Manifest, con gli episodi 10, 11 e 12 intitolati rispettivamente "Venti trasversali", "Scie di condensazione" e "Punto di fuga".

Nel corso del primo episodio, un giornalista si metterà in contatto con Ben per cercare di intervistarlo riguardo alla vicenda del volo. Michela riuscirà a ritrovare Helen, una donna sposata con uno dei passeggeri. Il marito però, era molto violento con lei e quando la donna ha saputo del ritorno dell'aereo è andata a nascondersi per non farsi trovare dall'uomo. Ben svolgerà delle indagini sul "Maggiore", l'uomo che sembra celarsi dietro gli esperimenti che avvengono in segreto sui passeggeri.

Jared e Michaela finiranno con l'avere un rapporto, dopo che lui le confiderà di non aver mai smesso di amarla.

Nel secondo episodio, Bill viene incolpato di quanto accaduto al volo 828 di cui lui era il capitano. Il signore però, crede con tutte le sue forze che sia stata la tempesta improvvisa a far scomparire il volo e deciderà di rubare un aereo e rapire Fiona. Il capitano è infatti venuto a conoscenza della presenza di una tempesta e vuole affrontarla in modo tale da provare che ciò che è successo con il volo di cui lui era il comandate può avvenire di nuovo. Le autorità inviteranno l'uomo a tornare indietro altrimenti dovranno abbattere l'aereo. Il piccolo Cal scomparirà.

Manifest, anticipazione ultimo episodio della quarta puntata

Nel corso dell'ultimo episodio della quarta puntata, Ben e Grace inizieranno a cercare il bambino sparito. All'interno della sua stanza troveranno un indizio che li porterà ad una baita dov'è appunto nascosto il figlio. Il piccolo è stato guidato fino a quel posto per mettere in salvo un uomo, un escursionista che arriverà alla baita e sverrà.

Una volta ripreso, l'uomo crederà di essere nel 2017 e racconterà di essersi nascosto all'interno di una grotta dopo una forte nevicata.