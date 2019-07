Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. Dopo l’annuncio via social da parte dell’ex tronista, è arrivata la dura replica da parte dell’ex tronista. Ad un mese esatto dalla scelta, tra i due giovani sembra essersi rotto l’idillio. La vacanza di Manuel a Ibiza con i suoi amici, aveva già messo in allarme i fan. A peggiorare ulteriormente la situazione sono state anche le presunte voci di un tradimento del ragazzo ai danni della sua fidanzata.

Secondo Deianira Marzano e Amedeo Verza, Galiano durante una notte brava in discoteca, avrebbe baciato una ragazza di nome Erica.

Nella giornata di ieri 30 giugno, nonostante l’ex corteggiatore abbia più volte ribadito di non aver tradito la sua fidanzata, l’ex tronista torinese ha deciso di chiudere la sua relazione. Attraverso una serie di Instagram stories, la Cavaglià senza troppi giri di parole ha esordito così: “Io e Manuel non stiamo più assieme.

Lui si è rivelato un grande flop". Dal racconto dell’ex tronista è emerso, che Galiano una volta lontano dai riflettori si sarebbe comportato in maniera diversa.

In seguito alle dichiarazioni della 29enne, è arrivata la replica dell’ex corteggiatore. Su Instagram il giovane ha fornito la sua versione dei fatti: "Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti.” Poco dopo Manuel ha rincarato la dose: “Questa tua scenata di vittimismo inutile, mi ha spronato a cambiare idea".

Con tutta probabilità la coppia scoppiata sarà ospitata a settembre negli studi di Uomini e donne per fornire una dettagliata versione dei fatti. Infatti, nelle scorse ore Raffaella Mennoia ha confermato che ad inizio stagione le coppie che si sono lasciate subito la fine del programma verranno invitate all’interno del dating di Canale 5.

Lorenzo Riccardi: frecciatina a Giulia e Manuel

Sulla vicenda del presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni della Cavaglià si sono espressi molti personaggi del mondo di Uomini e Donne.

Se per Giulio Raselli la ‘coppia’ sta vivendo un momento complicato, Jack Vanore spera in una rappacificazione dei due. Al contrario Andrea Zelletta aveva speso delle belle parole sull’ex corteggiatore. In queste ore ha detto la sua anche Lorenzo Riccardi. i vari commenti. L'ex tronista ha lanciato una velata frecciatina a Manuel e Giulia: "E' più pericolosa Ibiza che Temptation Island." Ovviamente il giovane si è riferito ai pettegolezzi sull’ex corteggiatore.

Nei giorni scorsi in merito alla vicenda si era espressa anche la sua fidanzata. Claudia Dionigi ha invitato Giulia Cavaglià a stare più lontano possibile da una persona come Galiano.