La ex modella tunisina Afef Jnifen ha annunciato da poco le sue imminenti quarte nozze e, nel frattempo, il suo ex marito Marco Tronchetti Provera si consola con la sua nuova compagna. Secondo il settimanale Chi, che pubblicherà le foto sul numero di domani 24 luglio, si tratta di una giovanissima modella russa di cui ancora resta sconosciuto il nome. Tra l'imprenditore e la giovane sembra ci sia una forte alchimia nonostante la differenza d'età. Dalle foto traspare una profonda intesa, sarà lei la donna della sua vita?

Pubblicità

Pubblicità

Una nuova vita per il manager di Pirelli

Dopo il divorzio dalla moglie, l'amministratore delegato di Pirelli è stato paparazzato per la prima volta con un'altra donna. Il 71enne ha trascorso in compagnia della ragazza qualche giorno in Sardegna per una romantica e rilassante gita in barca. Grazie alle coccole tra i due, a Tronchetti Provera è finalmente tornato il sorriso. Il manager era stato lontano dai riflettori dopo la separazione da Afef e adesso sembra essere ritornato sulle scene. Potrebbe essere questo il momento giusto per una nuova rinascita.

Pubblicità

La quarta proposta di matrimonio per Afef

Afef ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo nuovo compagno Alessandro Dal Bono, il manager a capo di un colosso del campo farmaceutico, con un anello di brillanti. La classica dichiarazione d'amore si è svolta nella cornice di Positano ed è stato subito "sì" per la modella. La data delle nozze non è ancora nota, ma la cerimonia dovrebbe svolgersi entro la fine di quest'anno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La ex top model ha voluto condividere con tutti i suoi follower su Instagram i momenti più piacevoli della sua vacanza con il futuro marito e sono stati numerosi i commenti di apprezzamento ricevuti da Afef per la sua bellezza che sembra intramontabile.

La modella è nata nel 1963 e nella sua vita si è sposata altre tre volte. Il primo matrimonio lo ha contratto in Tunisia, suo paese d'origine, quando era giovanissima.

In seguito, in seconde nozze, ha sposato in Italia l'avvocato Marco Squatriti. Il suo terzo matrimonio è stato quello con il manager Marco Tronchetti Provera con cui ha trascorso vent'anni d'amore, di cui diciassette di vita matrimoniale. Nel novembre scorso i due hanno divorziato e il top manager da allora è stato visto in compagnia di una donna soltanto adesso, fotografato dal rotocalco del direttore Alfonso Signorini.

Pubblicità

Adesso per Afef Jnifen e Marco Tronchetti Provera è tempo di ricominciare una nuova vita con due percorsi separati. Sembra che entrambi abbiano ritrovato la strada per la felicità, dopo un periodo buio a causa dei problemi che hanno messo fine alla loro lunga e importante relazione.