Maria De Filippi è uno dei volti più popolari della televisione grazie al fatto che conduce e realizza programmi di grande successo, al contrario della tendenza che accomuna gli altri programmi televisivi. Proprio per i risultati conseguiti, pochi anni fa la conduttrice ha deciso di creare la Fascino PGT S.r.l., cioè una società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi stessa.

Negli ultimi giorni la De Filippi, che si gode le ultime settimane di vacanza, ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi" in cui ha spiegato che nonostante il successo è sempre rimasta con i piedi per terra grazie a suo marito, il quale le ha insegnato cosa sia il lavoro e come si lavora.

Quando il giornalista le chiede cosa pensava di fare da giovane, Maria ammette di non aver mai pensato di finire davanti a una telecamera.

Inizialmente è stato traumatico e la sua prima apparizione la ricorda ancora: nella prima puntata di Amici era previsto che dovesse entrare all'inizio, ma lei decise comunque di farsi trovare già seduta, altrimenti per lei sarebbe stato scioccante. Con il passare degli anni però le sue paure rispetto ai programmi televisivi che conduceva sono cambiati: inizialmente la preoccupava non fare bella figura, adesso ha paura di non avere più successo, e quando arriverà quel momento vuole potersi reggere sulle proprie gambe.

In merito al suo futuro, durante l'intervista, le viene ricordato che in molti la vorrebbero come direttrice di rete, ma la conduttrice non è d'accordo, perché ha visto cosa significa quando direttore era Maurizio: "Io non lo farei mai e poi mai". E rispetto all'incontro che c'è stato tra lei e Marina Berlusconi spiega che non è stato un incontro di lavoro. Maria ha poi ammesso che quando non condurrà più nessun programma vorrebbe poter continuare ad avere un ruolo, ma ancora non ha idea di quale possa essere.

Un successo inaspettato ma anche tanto sudato

Rispetto al suo successo lavorativo la De Filippi si ritiene soddisfatta, anche se sono ancora tante le cose che vorrebbe fare, ma che non può o non riesce. Parlando poi dei suoi programmi, Maria ci tiene a spiegare che non è una persona rigida, come tendono a credere in molte persone e questo emerge nel programma Tu si que vales, in cui, non avendo responsabilità, può essere veramente se stessa.

Con il programma di Amici invece si ritrova ormai da anni ad essere in competizione con Milly Carlucci per gli ascolti e quasi sempre riesce a vincerla, ma ci tiene a spiegare che non le piace essere considerata una persona sempre vincente, perché vuole avere anche le il diritto di poter sbagliare.

Tornando poi al marito Maria ha raccontato cosa Maurizio Costanzo le ha fatto fare prima di mandarla in onda: la obbligò ad imparare a fare i riassunti e le interviste, le fece leggere i gialli di Simenon e glieli fece riassumere entro tre minuti e le fece intervistare tutti i colleghi.

Dopo tutti questi insegnamenti Maria ha iniziato a condurre Amici, ma per sei anni non ha avuto diritto di parola nelle riunioni con la redazione. La prima volta che ha potuto decidere con più autonomia è stata con Missione Impossibile, che però non raggiunse il successo sperato, per cui Maria decise di tornare in silenzio per un anno. Il suo primo vero successo è stato con C’è posta per te: programma in cui fin dall'inizio le venne data completa autonomia nello scegliere le storie da portare in televisione.

Infine Maria nell'intervista ha ammesso di essere consapevole di avere una gran capacità di ascolto, ma allo stesso tempo conosce il suo più grande limite: non saper fare trasmissioni rigide come il Grande Fratello: "Io non potrei mai farlo: dopo cinque minuti entrerei nella casa".