Ieri sera in prime time su Canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento con Temptation Island, caratterizzato dal fatidico incontro finale tra Massimo e Ilaria. I due, a distanza di tre settimane dal loro ingresso nel villaggio delle tentazioni, si sono rivisti e hanno avuto modo di analizzare i loro comportamenti. Un incontro decisamente molto movimentato, durante il quale abbiamo visto che, alla fine, i due fidanzati hanno scelto di intraprendere due strade differenti e quindi di andare via da single dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.

L'addio tra Massimo e Ilaria al falò di Temptation Island

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Ilaria non ha gradito per niente il comportamento del suo fidanzato, che, in queste settimane, si è dato da fare all'interno del villaggio con una delle tentatrici. Addirittura i due sono stati insieme, per oltre 50 minuti, in un'ala del villaggio dove non venivano inquadrati dalle telecamere: dai filmati che sono stati mostrati (grazie ad una telecamera di servizio) si sentono dei gemiti che avrebbero lasciato poco spazio all'immaginazione.

Tuttavia Ilaria ha ammesso che anche lei, in queste settimane di Temptation Island, non è stata proprio una 'santa': infatti si è lasciata trasportare dalle belle sensazioni che ha provato nei confronti del single Javier, ammettendo che intende andare a cercarlo una volta che uscirà dal villaggio.

E alla fine, dopo il falò finale di Temptation Island, abbiamo visto che Ilaria ha proprio deciso di chiudere la sua relazione con il fidanzato Massimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

La ragazza, seppur in lacrime e visibilmente provata, ha ammesso di aver capito da questa esperienza che ha bisogno di innamorarsi di se stessa in primis e quindi per tale motivo ha preferito chiudere la sua relazione sentimentale con Massimo.

Massimo viene lasciato da Ilaria e rimane senza parole

La reazione di lui è stata a dir poco inaspettata: il ragazzo, infatti, ha letteralmente scongiurato la sua fidanzata di non prendere questa decisione e quindi di dargli una seconda chance e di riprovare a mettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Massimo ha più volte ripetuto di essere cambiato e che da questa esperienza a Temptation Island ha capito quali sono gli errori che non dovrà più commettere nel rapporto di coppia con Ilaria.

Peccato, però, che alla fine la ragazza ha preferito andare avanti per la sua strada e così l'abbiamo vista alzarsi e andare via da sola dal villaggio di Temptation, mentre Massimo assisteva incredulo a questa disfatta.

'Non so che dirti Filippo', ripeteva il ragazzo nel momento in cui salutava il padrone di casa del reality al falò finale.