I Palinsesti Mediaset sono stati presentati da Pier Silvio Berlusconi il 2 luglio, con uno show cerimonia a Santa Margherita Ligure condotto da Gerry Scotti.

La location è stata scelta per la mareggiata che a ottobre scorso ha travolto Portofino, provocando milioni di euro di danni.

Celentano tornerà dopo il flop

Dopo l'inaspettato flop dello scorso anno, Celentano tornerà a ottobre. Durante lo show, Berlusconi ha parlato della serie evento per la prima volta, affermando di non essere soddisfatto di come sono andate le cose per il programma televisivo.

Anche lo stesso Celentano è stato deluso dal mancato apprezzamento da parte del pubblico e Mediaset ha deciso di dargli una seconda possibilità. Lo spazio si chiamerà Adriano e per adesso si sa solo che ci sarà più spettacolo e meno cartone. Per quanto riguarda la collocazione sulle reti, per ora non è stato rivelato nulla.

Per gli appassionati di calcio, tornerà la Champions League, il mercoledì sera su Canale 5. Berlusconi si è ritenuto molto soddisfatto dell'accordo con Sky che permetterà di trasmettere in chiaro per due anni le partite, dopo un anno di fermo.

Maria De Filippi continuerà ad essere regina

Maria De Filippi resterà la regina delle reti Mediaset. A ottobre partirà Temptation Island Vip di cui è autrice. Per quanto riguarda la conduzione non è stato ancora ufficializzato niente e sono state smentite le voci che volevano la Blasi al timone della trasmissione. Da fine settembre, Maria sarà presente a Tu si que vales, il programma in cui è affiancata da Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Ancora in forse il quarto giudice, Teo Mammuccari, mentre per la giuria popolare quest'anno ci sarà Sabrina Ferilli.

Confermata la conduzione della De Filippi anche per gli altri suoi programmi storici: Amici e Uomini e donne. L'appuntamento serale con Maria De Filippi proseguirà con C'è posta per te al nuovo anno.

Novità Mediaset: Amici Vip, Euro Games e Conto alla rovescia

Ci saranno anche delle novità ad affiancare le certezze di Mediaset: partiranno Amici Vip e Euro Games. Il primo è il famoso format di Maria De Filippi con una versione celebrity che vedrà scontrarsi a suon di sfide volti noti che si esibiranno in gare di canto e di ballo.

Per la conduzione nessuna conferma, anche se il nome di Michelle Hunziker è il più gettonato.

L'altra novità di questa stagione televisiva sarà il ritorno del celebre Giochi senza frontiere, in una versione nuova (Euro Games) affidata a Ilary Blasi e Alvin. Italia, Spagna, Germania e Svizzera si sfideranno in giochi che metteranno alla prova le abilità fisiche dei concorrenti.

Un altro pilastro delle reti di Berlusconi è il seguitissimo Grande Fratello Vip.

Il reality show sarà guidato dal direttore di ''Chi'', Alfonso Signorini, confermando quindi i rumors che in questi giorni sono circolati sul web.

Barbara D'Urso tornerà alla conduzione dei suoi salotti storici: Pomeriggio 5, Live e Grande fratello. Domenica Live è stato confermato come programma, ma potrebbe essere guidato da un altro conduttore a causa di questioni logistiche. Se la D'Urso dovesse riuscire ad incastrare tutti gli impegni, Mediaset sarebbe ben contenta di saperla al timone della domenica.

Novità per canale 5 sarà un altro preserale, condotto da Gerry Scotti: Conto alla rovescia. Bonolis è stato riconfermato per la stessa fascia oraria, mentre è saltata l'ipotesi di una sua presenza in prima serata.