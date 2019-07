Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il grande ritorno di Simona Ventura su Rai 2, che dopo l'esperienza di The Voice dell'ultima primavera, tornerà in autunno con un nuovo programma sportivo nel mezzogiorno domenicale della seconda rete Rai, mentre Fabio Fazio trasloca su Rai 2 con Che tempo che fa.

Tante conduttrici non faranno parte della prossima stagione tv: in assenza di programmi troviamo Antonella Clerici, Cristina Parodi, Benedetta Rinaldi, Adriana Volpe e Veronica Maya. Proprio quest'ultima in una breve intervista al settimanale Nuovo parla della cancellazione di Quelle brave ragazze, esprimendosi con toni molto amareggiati. In particolare Veronica Maya ha dichiarato che l'amarezza riguarda di più il fatto di aver appreso dalla stampa la notizia della cancellazione del programma, in quanto lei sapeva che sarebbe stata in palinsesto e poi invece è sparita all'improvviso.

La programmazione di Rai 2 per il prossimo autunno

La prima novità è che da lunedì 16 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 Luca Barbarossa e Andrea Perroni condurranno Radio2 Social Club. Il live show in onda su Rai Radio2 e in streaming sulla piattaforma tv della Radio dal lunedì al venerdì, viene riproposto in replica quotidiana su Rai2. La ricetta di Radio2 un’interazione diretta con gli ascoltatori attraverso Sms e WhatsApp vocali, per raccontare storie o ascoltare pochi accordi per indovinare il titolo della Canzone Spogliata.

Un’inedita forma di collaborazione tra Rai2 e Radio2 per dare massima visibilità ai contenuti Radio e al contempo fornire un prodotto in target alla Rete tv.

Confermatissimo invece I Fatti Vostri che tornerà in onda sempre da lunedì 16 settembre dalle ore 11.15 con Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Paolo Fox, Umberto Broccoli, Demo Morselli e Massimo Morico. Nel pomeriggio altra conferma per Detto Fatto con Bianca Guaccero da lunedì 16 settembre dalle ore 14.45.

E sempre dal 16 settembre arriverà una novità: approda Carlo Cracco con Nella mia cucina, dalle ore 19.35: sarà un gioco per appassionati di cucina che decidono di mettersi alla prova cercando di realizzare un piatto uguale il più possibile a quello dello chef Cracco. Per fare ciò ogni partecipante può fare affidamento solo sulle parole dello chef e non può in alcun modo vedere quello che prepara.

Carlo Cracco si presenta ai fornelli e in tv senza la giacca da Chef e in un ambiente domestico, affiancato da Camihawke: un volto nuovo per la tv, ma già star del web. Da dietro le quinte, farà il tifo in compagnia dei parenti e degli amici del partecipante.

Poi da lunedì 4 novembre tornerà Apri e Vinci con Costantino della Gherardesca dalle ore 16.45.

Nel daytime del weekend possiamo subito notare una clamorosa novità, ovvero la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, storico programma del weekend mattutino di Rai 2.

Infatti al sabato sarà sostituito da In viaggio con Marcello da sabato 14 settembre dalle ore 11.15 con Marcello Masi e i suoi “compagni di tavola” Rocco Tolfa e Carlo Cambi.

Alla domenica confermato invece Generazione Giovani, in onda da domenica 29 settembre dalle ore 11.15 con la conduzione di Milo Infante. Ma la vera novità del mezzogiorno domenicale sarà il grande ritorno di Simona Ventura con un nuovo programma sportivo, che partirà da domenica 15 settembre dalle ore 12 alle ore 13. Nel pomeriggio domenicale invece tornerà, come di consuetudine, Quelli che il calcio da domenica 15 settembre dalle ore 14 con Luca e Paolo, Mia Ceran, Ubaldo Pantani e la new entry Enrico Lucci.

Ed ora passiamo al prime time di Rai 2. Per la prima volta in diretta su Rai2, martedì 3 settembre arriva la finale del Festival di Castrocaro, il primo vero “talent” nella storia della musica italiana. Con una veste nuova e un palco a cielo aperto nel cuore del borgo, Castrocaro vedrà il debutto alla conduzione in prima serata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e la partecipazione di Simona Ventura come presidente di giuria.

Sempre Stefano De Martino da lunedì 16 settembre per 8 puntate sarà al timone della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, sostituendo Amadeus.

Martedì 17 settembre andrà in onda No non è la BBC, una puntata speciale dedicata a Gianni Boncompagni. Ci saranno molti ospiti intervistati: Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Ambra Angiolini, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Marco Travaglio, Claudia Gerini e tanti altri. Ognuno di loro racconterà la propria esperienza con Boncompagni. A fare da narratore a tutta la puntata il compagno di una vita: Renzo Arbore, che dagli studi di Via Asiago ripercorrerà la carriera di Gianni e insieme alle figlie racconterà tanti episodi di vita e lavoro che lo hanno accomunato a Boncompagni in una fortunatissima vita e carriera.

Altra novità da giovedì 26 settembre sarà Maledetti Amici Miei, per un totale d i7 puntate. Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini danno vita ad uno spettacolo ogni sera diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all'italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di un lavoro extra ordinario che li ha portati a vedere e vivere le cose più assurde. In ogni puntata interverranno grandi ospiti: cari amici del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, del teatro e dello sport che si esibiranno o racconteranno aneddoti e momenti della loro amicizia e della loro vita artistica. Tra monologhi, trabocchetti spietati, altissimi momenti musicali e qualche nostalgia, quattro uomini maturi all’anagrafe, si guardano indietro e soprattutto dentro con disincantata e cattivissima tenerezza e una dose elevatissima di ironia. Accanto ai quattro amici, in ogni puntata, la “maestra d’ansia” Margherita Buy e il comico Max Tortora, pronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l’irriverenza, a tratti spietata, dei padroni di casa.

Da domenica 29 settembre Fabio Fazio tornerà con il suo Che tempo che fa, ma stavolta traslocandolo su Rai 2 e con un raddoppio. Infatti, dalle ore 19.40 alle 20.30 ci sarà Che tempo che farà, l'anteprima di Che tempo che fa sarà un vero e proprio teaser con lanci e anticipazioni per il programma in primetime. Gag e tormentoni si alterneranno a backstage. Gli ospiti tra il pubblico saranno invitati a presentare le proprie novità e a presentarsi in quanto testimoni di avvenimenti e imprese. E’ uno spazio dedicato alle ultime produzioni artistiche e letterarie o a festeggiare e ricordare eventi appena trascorsi. Poi dalle ore 21.05 alle 23.35 arriverà Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, in tre atti con una parte finale all’insegna della sperimentazione.

Da mercoledì 2 ottobre novità assoluta sarà la fiction Volevo fare la rockstar, 6 puntate con, tra gli altri, Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda. Olivia è una ragazza di ventisette anni in crisi esistenziale. Nella vita ha fatto tutto di corsa: prima delusione amorosa a sedici anni, in contemporanea con la prima gravidanza e poi un lavoro per diventare adulta e responsabile, per crescere da sola le sue due gemelle, Emma e Viola, e un fratello a dir poco scansafatiche e manipolatore, Eros, che nasconde a tutti di essere gay. Un incidente quasi mortale, però, le apre gli occhi sul fatto che la vita è una sola e che forse lei, in tutta questa fretta, si è persa dei passaggi. Olivia inizia a chiedersi se sia ancora in tempo per recuperare. I dubbi esistenziali di Olivia vanno a infettare tutte le persone che ha attorno, portandoli a fare e farsi domande scomode: chi è il misterioso padre delle bambine? Come è possibile fare coming out se non ti sei accettato tu per primo? Come si perdonano gli errori del passato? E come si dimostra di essere cambiati? Nel vorticoso mare di dubbi ed errori, Olivia inizia a vivere tutto ciò che si è persa negli anni da mamma: l’innamoramento, il sesso e l’amore. E poco importa se quest’ultimo si presenta nei panni di Francesco, uno scorbutico padre di famiglia in formato extralarge.

Martedì 8 ottobre ci sarà Carosone: Cient'Anne con Renzo Arbore. Un racconto di un grande della musica leggera italiana: Renato Carosone. I successi di un cantante incollato nella nostra memoria. Lazzarella, Tu vuo’ fa l’Americano, Chella lla’, ‘O Sarracino, Maruzzella, Pigliate ‘na pastiglia, Caravan Petrol, Torero, Guaglione, Mambo italiano, sono successi internazionali, sui quali Renzo si soffermerà. Un ricordo affettuoso e competente di un personaggio orgoglio nazionale della canzone italiana.

Da martedì 22 ottobre per 6 puntate torna Il Collegio, dopo il grande successo dell'ultima edizione. In questa nuova edizione, un nuovo gruppo di collegiali andrà a formare la “classe del 1982”. La voce narrante di questa edizione sarà Simona Ventura, che sostituirà Giancarlo Magalli. Un'altra novità della prossima edizione è che Il Collegio sarà seguito da Il Collegio in famiglia, in seconda serata, un docureality con i genitori dei ragazzi. Negli anni 80’ erano teens.

Da mercoledì 13 novembre per 4 puntate ci sarà la fiction Il Cacciatore 2 con Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Edoardo Pesce, Francesco Foti, Alessio Praticò, Marco Rossetti, Roberto Citran, Francesca Inaudi, Gaetano Bruno. Non ha ancora avuto il tempo di realizzare la cattura di Leoluca Bagarella che Saverio Barone, procuratore antimafia di base a Palermo, scopre il nascondiglio di Giovanni Brusca e, certo che il piccolo Giuseppe di Matteo sia ancora vivo, si mette sulle tracce del mafioso Giuseppe Monticciolo, uomo fidatissimo di Brusca. Non sa che Brusca, sentendosi il fiato degli inquirenti sul collo, ha preso la sua decisione: ordina a Enzo e Vittorio Chiodo di liberarsi di Giuseppe Di Matteo. La notizia della morte del bambino fa riemergere in Saverio gli impulsi, l’avventatezza e la furia. Adesso Saverio ha un solo scopo e lo perseguirà costi quel che costi: catturare i fratelli Brusca e i loro gregari.

Da martedì 10 dicembre per 6 puntate arriverà la serie tv Il Peccato e la Vergogna 3 con Barbara De Rossi, Laura Torrisi, Stefano Dionisi, Alessandra Martines, Massimiliano Morra, Christopher Leoni, Adua Del Vesco, Alessio Catenazzo, Raniero Monaco di Lapio, Jennifer Bianchi, Alessandro D'Amore, Federica D'Ambrosio, Laura Angelini e Martine Brochard. La storia di questa nuova e ultima stagione sarà ambientata negli anni '60. Il perfido Giulio è al comando della famiglia e della ditta Fontamara insieme alla cinica Ortensia, divenuta sua moglie. Entrambi dovranno, però, fare i conti con l'arrivo di Lara, nipote del Cavalier Fontamara, che metterà loro i bastoni tra le ruote. Valerio deciderà invece di lasciare il suo cammino spirituale per amore di Gigliola, figlia di Ortensia. Due nuove famiglie, in guerra fra loro, animeranno questa terza stagione. La famiglia Patruno, composta da Assunta, Gabriele, Pasquale e Viola, e la famiglia Saponero formata da Antonio, Luisa, Ricky e Clizia. Ci sarà inoltre una presenza oscura e tenebrosa, che compirà dei terribili ed efferati omicidi.

Da mercoledì 11 dicembre per 3 puntate rideremo con Vincenzo Salemme. Tre commedie in diretta scelte tra le ultime, fortunate realizzazioni teatrali di Vincenzo Salemme, realizzate in diretta televisiva dall’Auditorium del CPTV di Napoli.

Sembra invece sia stata cancellata la fiction Tutto il mondo è paese. Si tratta della storia del borgo di Riace e del sistema dell’accoglienza dei migranti. La fiction era stata già sospesa a settembre 2018. Ora arriva l’ennesimo stop della produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Le polemiche in tal senso sono già in atto.