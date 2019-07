Il caso più discusso dell'anno diventa un film. Si parla del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone che ha riempito pagine e pagine di settimanali e svariate ore di televisione. E in queste ore è arrivata la notizia che tutti i 'fan' del caso Prati aspettavano: ben presto uscirà la pellicola cinematografica che racconterà dall'inizio alla fine questa triste vicenda. A rivelarlo è stato il giornalista Gianni Ippoliti, il quale ha svelato che il film sarà presentato per la prima volta il prossimo 23 luglio a Maratea, durante le giornate internazionali del cinema lucano.

Annunciato il film sul caso Pamela Prati: gli attori

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Gianni Ippoliti ha svelato che l'idea di realizzare un film è nata da una considerazione semplice: Barbara D'Urso (che si è occupata ampiamente del caso) è andata in vacanza e qualcun altro avrebbe dovuto prendere il suo posto.

Da qui l'idea di trasformare il 'Pratigate' in un film che si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena e di continui capovolgimenti.

Ippoliti ha ammesso che non è affatto facile riuscire a produrre un film in maniera indipendente, ma quando c'è un'idea forte alla base, si può correre il rischio, anche se si ha poco budget. In attesa di vedere la pellicola il prossimo 23 luglio, Ippoliti ha anche svelato i nomi degli attori che presteranno i volti ai vari protagonisti di questa vicenda.

La showgirl Pamela Prati sarà interpretata dall'attrice Fabiana Latini, mentre colui che doveva essere suo marito, Mark Caltagirone, sarà l'attore Massimo Di Carlo. Ovviamente non mancherà l'attrice che vestirà i panni di Barbara D'Urso: trattasi di Elisa Bartolotti.

Pamela Perricciolo annuncia che ci sono altri nomi importanti coinvolti nello scandalo 'Pratigate'

In attesa di vedere al cinema la tanto attesa pellicola sul finto matrimonio della Prati, la showgirl sembra aver voltato pagina e voler prendere le distanze da questo caso.

Da svariate settimane, infatti, non ha più proferito parola sul caso che l'ha resa protagonista in televisione e attualmente si sta godendo la sua estate in compagnia delle vecchie amiche, come Valeria Marini, con la quale sono apparse diverse foto sui social.

Pamela Perricciolo, invece, durante la presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, ha svelato che il caso Pratigate non è ancora concluso e che sono venute alla luce soltanto un minimo di verità.

'Donna Pamela', infatti, sostiene che tante altre cose devono venire a galla e che ci sono altri personaggi famosi coinvolti in tutta questa vicenda, dei nomi importanti, che fino a questo momento non sono stati ancora svelati.