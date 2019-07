Dopo aver assistito quasi impotente alla nascita dell'amore tra il suo ex Francesco Caserta e Raffaella Fico, Paola Caruso pare abbia deciso di voltare pagina. Molti siti di Gossip, infatti, sostengono che la calabrese abbia ritrovato il sorriso accanto ad un ragazzo che il pubblico ha visto di recente in Tv: stiamo parlando di Moreno Merlo, uno dei single dell'edizione di Temptation Island attualmente in onda.

Paola torna a sorridere accanto a Moreno

Soltanto pochi giorni fa, Paola Caruso è stata al centro del gossip per la reazione sopra le righe che ha avuto quando ha scoperto che il suo ex Francesco Caserta ha iniziato a frequentare Raffaella Fico. Oggi, a distanza di meno di una settimana dallo sfogo pubblicato da "Chi", la soubrette di Catanzaro è tornata a far parlare di sé per un presunto nuovo amore.

Da qualche tempo, infatti, la 34enne si fa vedere in compagnia di un bellissimo giovane che il pubblico di Canale 5 ha potuto ammirare nell'ultima edizione di Temptation Island.

Si tratta di Moreno Merlo, uno dei single che hanno provato a tentare le fidanzate nel villaggio: a differenza di quello che è accaduto con Alessandro Zarino, Javier Martinez e con Giulio Raselli, il 30enne piemontese non ha fatto breccia nel cuore di nessuna delle donne del cast.

Tuttavia, stando a quanto riportato da FanPage, la Caruso avrebbe ritrovato il sorriso proprio accanto al dj con il quale si è fatta fotografare sia alla prima proiezione de "Il Re Leone", sia negli ultimi scatti che ha caricato su Instagram.

Ieri, domenica 28 luglio, Paola ha condiviso con i fan un'immagine molto tenera che la vede posare sorridente con il figlio Michelino, il suo cane e Moreno, che lei stessa ha definito parte integrante della sua famiglia.

Insomma, stando alle ultime indiscrezioni, l'ex naufraga avrebbe finalmente voltato pagina in amore grazie al single di Temptation Island, l'unico che sembra essere riuscito ad aiutare la showgirl nella difficile impresa di dimenticare Caserta.

La reazione di Paola al flirt tra Caserta e Raffaella Fico

Prima di finire in prima pagina per il presunto flirt con il tentatore Moreno Merlo, Paola Caruso aveva attirato l'attenzione degli appassionati di gossip con le parole utilizzate per commentare il nuovo amore famoso del suo ex Francesco Caserta.

Alle riviste di cronaca rosa che l'hanno interpellata per sapere cosa ne pensasse della frequentazione in corso tra il padre di suo figlio (Michelino non è mai stato riconosciuto dall'imprenditore napoletano, ndr) e Raffaella Fico, la soubrette ha risposto: "L'ho scoperto leggendo Chi.

Ma come può proprio lei, che è una mamma, e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex (Mario Balotelli, ndr) uscire con un ragazzo che non ha mai visto suo figlio?".

"Io non credo sia amore - ha tuonato la calabrese - Forse lei pensa di aver fatto il colpaccio, oppure era in astinenza di popolarità".