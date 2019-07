È una Paola Caruso delusa e amareggiata quella che si è sfogata sulle pagine del numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 24 luglio. La soubrette è stata contattata dalla rivista di Gossip per commentare la notizia del flirt in corso tra il suo ex, Francesco Caserta, e Raffaella Fico; la ragazza si è detta stupita e pronta a "battagliare" pur di avere quello che spetta e lei e al figlio Michelino.

Lo sfogo di Paola Caruso sull'ex Caserta

La vita privata di Paola Caruso continua a essere sulla bocca di tutti: dopo aver partecipato per settimane a un programma Tv per trovare la sua madre biologica, la showgirl sta facendo parlare di sé per la reazione che ha avuto a una notizia che la riguarda indirettamente.

La scorsa settimana, infatti, la rivista "Chi" ha reso pubblica la frequentazione che sarebbe in corso tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, meglio conosciuto come l'ex fidanzato della calabrese.

Questo ragazzo è stato al centro dell'attenzione mediatica per la sua discutibile decisione di non riconoscere il bambino nato dalla storia d'amore con l'ex naufraga; da quando ha saputo che sarebbe diventato padre, infatti, il napoletano è sparito dalla vita della compagna da un giorno all'altro.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha contattato Paola per chiederle un parere sul nuovo amore che starebbe vivendo il suo ex, quello con la collega Raffaella. La Caruso ha detto a riguardo: "Io non posso scoprire che sta con la Fico leggendo Chi.

Sono 12 mesi che non mi dà un euro".

La giovane ha confermato che Francesco non si è fatto vivo neppure una volta da quando è nato Michelino (a marzo scorso), di conseguenza non ha mai contribuito al mantenimento del piccolo. La soubrette, però, promette battaglia a Caserta: "Non finirà così".

Il turbolento passato della Caruso raccontato in Tv

La tormentata storia d'amore con Francesco Caserta, è solo uno dei tanti episodi che hanno permesso a Paola Caruso di essere uno dei personaggi più esposti dell'ultimo anno.

Prima di essere abbandonata mentre era in attesa del piccolo Michelino, la showgirl ha fatto il giro di vari programmi Tv per raccontare la felicità che stava provando nel costruire la famiglia che aveva sempre sognato.

Oltre che per il mancato lieto fine con il napoletano, l'ex naufraga è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D'Urso per parlare della sua madre biologica: una telespettatrice, infatti, ha scritto a "Carmelita" sostenendo di essere la vera mamma di Paola.

Dopo settimane d'interviste, ma soprattutto dopo il test del DNA, si è saputo che Imma è davvero la mamma della Caruso, che lei credeva fosse morta a causa del parto (una storia raccontatale dai suoi parenti, contrari ad accogliere in casa una bambina nata da una relazione fugace con un calciatore dell'epoca).