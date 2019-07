È tutto finito tra Paola Di Benedetto e Fede: ad annunciare la fine della relazione è stata l'ex Madre Natura di Ciao Darwin che, con una Story su Instagram, ha voluto condividere il difficile momento con i suoi fan. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due giovani: Paola dopo la fine della sua storia con Francesco Monte, aveva trovato in Federico un compagno di vita, ma qualcosa deve essere cambiato, visto che la relazione è giunta al capolinea.

Pubblicità

Pubblicità

Le parole di Paola

Dopo un anno d'amore, che aveva portato i due ragazzi a farsi dolci dediche sui social e a condividere con i rispettivi sostenitori le loro avventure, Paola ha ammesso di aver dato tutto in amore, ma ha anche aggiunto una frase che potrebbe rivelare i motivi della rottura con Fede. "Quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso fidarsi non serve a nulla", ha scritto la Di Benedetto lasciando intendere una mancanza da parte del cantante, ma non rivelando null'altro circa le azioni compiute da Fede che l'hanno portata a scegliere di interrompere la storia, in maniera definitiva.

Pubblicità

L'ex Madre Natura, poi, ha continuato affermando di volersi prendere del tempo per curare oltre che la sua mente anche il suo corpo, anch'esso provato dalla situazione che si è venuta a creare con il suo ormai ex fidanzato. "Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo", ha infine concluso Paola, dimostrandosi veramente affranta per quanto accaduto.

Fine di un amore

La notizia della fine della relazione, comunicata di prima mattina, oggi 11 luglio, ha confermato le voci di crisi che si susseguivano da diversi giorni, ma che hanno trovato conferma solo con lo sfogo social di Paola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Resta, comunque, la curiosità di conoscere i dettagli che hanno spinto i due a dirsi addio. La Di Benedetto, adesso, come lei stessa ha ammesso, vuole dedicarsi a se stessa. Ci vorrà un po' di tempo per riprendersi: la ragazza credeva profondamente nella storia, ma la sua fiducia, secondo quanto si può leggere nella Story, non è stata ben riposta.

Non è escluso, adesso, che Fede dica la sua sul suo profilo Instagram o attraverso delle dichiarazioni ufficiali circa la rottura con la bellissima ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

Paola aveva anche dedicato un tatuaggio al suo ex fidanzato, segno del suo profondo amore, ma ad oggi dovrà ricominciare da se stessa. In attesa di conoscere maggiori informazioni, resta il fatto che poco prima dell'annuncio Paola era ad un concerto insieme al fidanzato, come dimostrano i messaggi social. Di certo ulteriori sfoghi chiariranno meglio la situazione che ad oggi presenta ancora molti punti interrogativi.