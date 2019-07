Paola Di Benedetto ha conquistato i fan di Giulia Salemi con un post pubblicato a sostegno dell'ex gieffina. Le due donne si sono trovate allo stesso evento, organizzato da Radio 105 per i 20 anni de Lo Zoo.

Come molti sanno sia l'ex Madre Natura che l'influencer hanno avuto una storia con Francesco Monte. Nel caso della Di Benedetto la scintilla era scoccata durante l'esperienza a L'Isola dei Famosi. La modella italo-persiana invece, ha condiviso con il tarantino il percorso al Grande Fratello Vip.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre con Paola la storia naufragò dopo poco tempo, con Giulia l'ex tronista sembrava fare davvero sul serio.

Da parte dell'attuale fidanzata di Federico Rossi nella serata di ieri, è arrivato un gesto inaspettato che ha colto tutti di sorpresa. Paola Di Benedetto attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto un messaggio all'indirizzo della Salemi: "Babes support babes", che in italiano significa "Le ragazze supportano le ragazze". In poco tempo le parole dell'ex naufraga sono state condivise da Giulia con tanto di risposta: "Girl Power".

Pubblicità

In che rapporti siano le due ex fidanzate di Francesco Monte non possiamo saperlo, ma entrambe nella circostanza di ieri hanno mostrato di essere molto unite. Il gesto della Di Benedetto ha spiazzato i fan, poiché di solito due donne che hanno frequentato lo stesso uomo si fanno la guerra. Questa volta però sembra non essere proprio il caso di Giulia e Paola.

Giulia Salemi e Giulia De Lellis: nuovo lavoro insieme

All'evento organizzato dall'emittente radiofonica per il compleanno del programma Lo Zoo di 105 hanno partecipato tantissimi volti noti, tra questi anche Giulia De Lellis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato numerosi video con Giulia Salemi. Le due ragazze in una Instagram Story hanno svelato ai fan che presto lavoreranno insieme: "Faremo un duetto". Dal tono ironico in cui hanno annunciato il progetto non c'è nulla di sicuro, ma mai dire mai.

Fariba Tehrani: 'Mia figlia è d'oro'

L'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi sta facendo molto discutere, nonostante i diretti interessati stiano provando a voltare pagina.

Attraverso un'intervista rilasciata a Spy, la mamma della modella ha espresso il suo punto di vista. Fariba Tehrani si è detta rammaricata per l'accaduto: "Francesco se ha sbagliato lo saprà. La mia Giulia è una figlia d'oro, dai sentimenti puliti." Tuttavia Fariba ha confessato che era certa che Giulia e Francesco stavano correndo troppo. Infine, la mamma di Giulia ha parlato del rapporto che non ha più con sua sua figlia: "Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle Instagram Stories mi fa stare male".