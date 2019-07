Dopo essersi separati, la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng hanno deciso, con l'iniziare dell'estate, di mettere da parte i motivi che hanno causato la fine della loro storia d'amore (che non sono mai stati rivelati) e organizzare delle vacanze insieme per amore del loro figlio Maddox. Nei primi giorni di luglio infatti il magazine "Chi" aveva rivelato che Melissa aveva raggiunto il calciatore e suo figlio ad Ibiza: le foto pubblicate li ritraevano come una famiglia felice e serena. Altre foto invece erano state pubblicate direttamente da Boateng, tramite il suo profilo Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

Satta-Boateng: relax da famiglia unita su uno yacht in Sardegna

In questi giorni il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo insieme su uno yacht, in Sardegna, mentre chiacchierano, ridono e si guardano con affetto mentre fanno i tuffi. Anche questa vacanza è stata organizzata per il figlio Maddox di 5 anni, eppure le voci su un presunto ritorno di fiamma sono già iniziate a circolare e si fanno ogni momento sempre più insistenti, perché il feeling che c'è tra loro è indiscutibile.

Pubblicità

Le foto immortalano la Satta mentre guarda il calciatore tuffarsi, Boateng guardare continuamente Melissa mentre si tuffa, sempre in forma e con indosso un bikini mille righe. La famiglia si gode il mare della Sardegna e gli ex coniugi chiacchierano e scherzano distesi al Sole.

La loro storia

L'ex velina Melissa Satta e il calciatore tedesco-ghanese Kevin Prince Boateng si sono conosciuti nel 2011 e fidanzati nel novembre dello stesso anno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Dopo anni di convivenza, non facile a causa della distanza, nel 2014 la coppia mette al mondo il loro primo (e per ora unico) figlio nel 2014, che decidono di chiamare Maddox. A due anni di distanza dalla nascita del primo figlio e a oltre quattro anni dal fidanzamento ufficiale, il 25 giugno del 2016 la coppia si sposa. Il matrimonio si è celebrato nella nella parrocchia di Stella Maris a Porto Cervo, dove la showgirl è stata battezzata e dove ha battezzato suo figlio.

Dopo la cerimonia, i neo-sposi e i pochi ed intimi invitati (tra cui Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, le ex colleghe di Striscia la Notizia Maddalena Corvaglia e Giorga Palmas, i calciatori Sulley Muntari e Diego Lopez) si sono spostati sulla spiaggia di Petra Ruja, dove la festa è proseguita fino alle 5:15 del mattino, tra musica, balli e fuochi d'artificio.

Da quando, nella primavera del 2019, la coppia ha rivelato di non stare più insieme, diverse sono le relazioni che sono state attribuite all'ex velina, tra cui quella con Tommaso Chiabra, imprenditore genovese di 33 anni.

Pubblicità

Relazioni che sono state prontamente smentite dalla stessa Melissa Satta.