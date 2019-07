È stata una quarta puntata ricca di emozioni quella che i telespettatori di Temptation Island hanno seguito ieri, 15 luglio, in prima serata su Canale 5. Sono stati due i falò di confronto che hanno portato a esiti diversi: nel primo, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno richiamato alla mente quanto accaduto nelle ultime settimane, oltre che i problemi risalenti alla vita fuori dal programma.

Alla fine hanno deciso di lasciarsi, e lei è addirittura uscita mano nella mano con il single Alessandro.

Nell'altro falò, invece, Cristina Incorvaia ha espresso i suoi dubbi ma alla fine ha dato un'ultima possibilità al suo David Scarantino. Sorprese e problemi hanno caratterizzato anche le altre coppie, alle prese con delle crisi che potrebbero portare alla fine dei rispettivi rapporti.

Temptation Island resoconto: è finita tra Jessica e Andrea

Il resoconto di Temptation Island relativo alla quarta puntata parte dalla nuova richiesta di Andrea Filomena di un falò di confronto.

Jessica si è prima confrontata con il single Alessandro e poi, con qualche tentennamento, si è presentata all'appuntamento. Il 31enne milanese, molto arrabbiato, l'ha rimproverata per il comportamento tenuto davanti alle telecamere. Lei si è giustificata parlando dei problemi già presenti prima dell'arrivo in Sardegna: si sentiva sola lontano dalla famiglia, ma Andrea non ha fatto nulla per sostenerla e rassicurarla.

Dopo una lunga serie di accuse reciproche, Andrea e Jessica hanno deciso di uscire separati dal programma. La Battistello è poi tornata nel villaggio dei single dove Alessandro l'aspettava per chiederle di frequentarsi anche lontano dalle telecamere. I due sono quindi usciti mano nella mano.

Si è poi passati a fare il punto su Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: lui è molto vicino alla single Elena e lei al bellissimo Javier.

Quest'ultimo ha invitato la sua nuova amica a conoscere la famiglia, e la concorrente è rimasta notevolmente impressionata da questa decisione. Furiosa la reazione di Massimo che, in lacrime, ha cominciato a rovesciare tavoli e sedie nel villaggio.

David e Cristina escono insieme

Proseguendo nel riassunto del quarto appuntamento di Temptation Island, Katia Fanelli non ha visto dell'interesse nel single Giovanni e ha deciso di eliminarlo.

Vittorio Collina, invece, ha continuato a frequentare la tentatrice Vanessa, uscendo insieme a lei per un picnic e scatenando la gelosia della fidanzata.

Anche Nicola Tedde ha deciso di mettersi alla prova fino in fondo, avvicinandosi a Maddalena. Sabrina Martinengo, sempre più consapevole dei problemi legati alla differenza d'età, si è invece abbandonata a dichiarazioni di grande interesse verso il single Giulio.

La puntata si è conclusa con il falò di confronto richiesto da David Scarantino, non più in grado di sopportare le immagini di Cristina Incorvaia con il tentatore Sammy. Lei si è presentata all'appuntamento, ricordando i problemi già in essere prima dell'inizio dell'avventura in Sardegna. Lui, più sicuro dei suoi sentimenti, è comunque riuscito a convincerla a concedere una seconda possibilità al loro rapporto. La coppia così ha lasciato insieme il programma.