Qualche giorno fa Clizia Incorvaia ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Il settimanale Oggi ha rivelato che sarebbe stata proprio la donna a lasciare il marito a causa di Riccardo Scamarcio. Il cantante ha raccontato che l'attore per lui era come un fratello, essendo stato anche il suo testimone di nozze.

Quando la moglie gli ha confessato di averlo tradito proprio con Scamarcio, Sarcina si è sentito pugnalato alle spalle da entrambi.

L'artista milanese, del resto, era molto innamorato della moglie, sposata nel 2015, e alla quale aveva dedicato l'album "Femmina" quando era in dolce attesa della figlia Nina. Tra i due, però, adesso è tutto finito.

Il cantautore ha rivelato che i fatti risalgono a qualche mese fa, aggiungendo che lui avrebbe preferito che la questione non diventasse di dominio pubblico.

Tuttavia, nel momento in cui è uscita la notizia, immediatamente è intervenuto per tranquillizzare tutti coloro che gli vogliono bene e che sono rimasti destabilizzati dall'accaduto.

Bisogna ricordare che Clizia Incorvaia nel mese di novembre aveva annunciato tramite i suoi profili social che stava attraversando una fase di crisi con il marito. Quest'ultimo, a sua volta, ha rivelato che il tradimento è avvenuto circa due settimane dopo il racconto pubblico della moglie, anche se lui ne è venuto a conoscenza solo ad aprile, quando la donna gli ha detto finalmente la verità.

Il leader de Le Vibrazioni ha dichiarato che aveva percepito che c'era qualcosa che non andava e per questo motivo aveva chiesto alla consorte di provare a tirar fuori tutto per poter ricominciare. E così la donna un giorno gli ha svelato il suo segreto mentre erano in macchina. Sarcina ha confessato che in quegli attimi ha anche vomitato e si è disperato molto di più di quando ha dovuto fare i conti con la morte del padre.

Il cantante milanese ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato un tradimento da parte della moglie con il suo migliore amico: "Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne - ha riportato l'artista - È stato un trauma che sto curando. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia.

Il cuore ti si pietrifica". Sarcina ha aggiunto di aver provato a salvare il suo matrimonio andando in analisi e mettendosi nei panni della moglie, ma nonostante ciò alla fine si sono lasciati.

Stando a quanto affermato dal cantante, con Riccardo Scamarcio si sono interrotti tutti i rapporti, poiché l'attore non si è più fatto sentire dopo l'accaduto. Il cantautore ha svelato di aver mandato un messaggio all'interprete pugliese quando è venuto a sapere del tradimento, e questi gli ha risposto con un vocale.

Da quel momento, però, non l'ha più cercato per provare a risanare il rapporto.