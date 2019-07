Crisi rientrata tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. A pochi giorni dalla diffusione del Gossip sulla loro presunta rottura, i due ragazzi hanno usato Instagram per rassicurare i fan: pochi minuti fa, infatti, sui profili social di entrambi è stata pubblicata una foto in cui si stringono le mani. Gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi hanno anche voluto commentare con una didascalia all'interno della foto le tante notizie che sono circolate sul loro conto ultimamente.

Soleil e Jeremias di nuovo insieme sui social

Nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono tornati a farsi vivi su Instagram con una foto che ha spazzato via tutte le voci che sono circolate nell'ultima settimana sul loro conto. Nello scatto che è stato caricato sia sul profilo dell'influencer che su quello dell'argentino, si vedono le mani dei due intrecciate accanto ad un pensiero scritto tra virgolette.

"La gente vede, sente e parla.

Purtroppo, però, vede male, sente poco e parla troppo", è questo il commento che la ritrovata coppia ha deciso di scrivere pochi minuti fa. Queste parole sono sicuramente riferite alle tante cose che sono state dette e scritte sul loro amore, che a quanto pare è ancora solido e non si è lasciato scalfire dai gossip che sono impazzati di recente.

A confermare la rottura tra il fratello di Belen e la fidanzata, era stato il settimanale "Chi" uscito appena un giorno fa: la rivista scandalistica, infatti, sosteneva che i piccioncini avessero litigato furiosamente in Sicilia perché tra loro si sarebbe intromessa una terza persona, nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e donne tempo fa.

Mara Fasone si arrabbia su IG: 'Fatevi una vita falliti'

La ragazza che nelle ultime ore è stata accostata al Jeremias e Soleil e alla loro presunta crisi di coppia, è Mara Fasone: l'ex tronista di U&D, infatti, secondo tanti sarebbe la "terza incomoda" di cui parlava il settimanale di Alfonso Signorini nei giorni scorsi.

Prima che la Sorgè pubblicasse la foto che ufficializzava la pace con il fidanzato, la bella siciliana ha usato Instagram per rispondere duramente a chi l'ha accusata di essersi intromessa in una storia d'amore bella come quella dei due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi.

"Ma voi siete fuori di testa, vi inventate cose inesistenti. Ma andatevene aff..., io vi blocco perché non voglio gente così nel mio profilo. Pazzi! Fatevi una vita anziché dire cose false, falliti", ha tuonato la giovane sui social network nelle scorse ore.

Insomma, stando alle ultime novità, Jeremias e Soleil stanno ancora insieme: il loro breve allontanamento sarebbe dovuto ad un litigio già chiarito, tanto che presto andranno a convivere a Milano.