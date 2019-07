Nelle scorse settimane si è parecchio parlato della rottura tra Jeremias Rodrguez e Soleil Sorgè. I due hanno smesso per un periodo di seguirsi sui social e ciò ha destabilizzato parecchio i fan della coppia. In seguito sono emersi alcuni rumors secondo i quali, a causare la crisi tra i due, sarebbe stata l'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone. La diretta interessata si è molto arrabbiata per questa notizia ed ha smentito in maniera categorica la cosa, rivelando sì di essere stata in barca con i due, ma di non avere nulla a che fare con la chiusura della loro storia.

Tra li ex protagonisti dell'Isola dei Famosi è adesso tornato il sereno: entrambi hanno chiarito i loro disguidi ed hanno rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi', spiegando le motivazioni che li hanno spinti a litigare.

Soleil Sorgè spiega i motivi del litigio

A rivelare i motivi che hanno spinto i due a litigare è stata l'ex di Luca Onestini. La donna ha spiegato a 'Chi' che hanno discusso durante una giornata in barca, ma che il motivo non era legato a Mara Fasone.

Secondo quanto rivelato dall'influencer, Jeremias Rodriguez si sarebbe ingelosito perché lei indossava in barca un costume un po' trasparente e a lei non è piaciuto il modo in cui l'uomo ha mostrato il suo fastidio.

Il fratello di Belen Rodriguez ha spiegato che non gli piaceva il contesto in cui si trovavano ed ha deciso di andare via. "Ho smesso di seguirla perché non volevo vedere altre foto, ma poi abbiamo chiarito.

Se litighiamo smetto di seguirla dai social, ma non vado via di casa e dormiamo insieme lo stesso", ha raccontato il ragazzo al settimanale. Per coronare il rapporto d'amore, entrambi hanno da poco fatto un tatuaggio di coppia sul collo.

La Sorgè: 'Sono rimasta sorpresa e forse per questo mi sono innamorata'

Soleil e Jeremias, scampato il pericolo crisi, sembrano essere molto affiatati e complici.

I due hanno deciso da poco di prendere casa insieme ed hanno condiviso alcuni momenti di questo nuovo passo importante con i loro seguaci su Instagram. La bella Sorgè ha rivelato al settimanale che Jeremias è l'opposto di quello che in realtà lei immaginava. "Lo facevo un po' diverso con quell'aria da ragazzaccio un po' cupo, invece è molto diverso da quello che immaginavo, una persona dolce e solare" dichiara la donna.

I due hanno rivelato di amare i bambini, ma che al momento è troppo presto per pensare ad un figlio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi spiegato che la sua immagine è stata costruita come quella della cattiva che ha lasciato Luca Onestini al GF Vip. Secondo quanto da lei riferito, in realtà la situazione era ben diversa in quell'occasione.