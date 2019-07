Sonia Lorenzini finisce al centro di uno spiacevole episodio che lei stessa ha voluto raccontare in queste ore ai numerosi fan che la seguono con affetto sulla sua pagina ufficiale Instagram. L'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato di essere stata cacciata via in malo modo, da un santuario. La ragazza si trovava lì per scattare delle foto, ma stando al suo racconto una donna si sarebbe scagliata contro di lei, al punto da mandarla via perché secondo lei era troppo 'poco vestita'.

L'ex tronista Sonia Lorenzini cacciata via da un santuario

'Non mi era mai successa una cosa del genere', ha raccontato la bella Sonia nelle sue Instagram stories, svelando che si era recata nel cortile di questo santuario per poter scattare delle foto che poi avrebbe postato sulla sua pagina ufficiale, perché a quanto pare la 'location' era molto bella.

L'idea di Sonia, però, non è stata accolta bene da questa donna che le si è scagliata contro e che l'avrebbe cacciata urlandole di coprirsi, dato che secondo lei non lo era abbastanza. La ragazza, però, sostiene che proprio in quell'occasione era ''molto vestita'', quasi come se fosse in pieno inverno.

Immediata la reazione dei fan dopo che la bella Sonia ha raccontato l'accaduto sui social. C'è chi le ha dato ragione e chi invece ha puntato il dito contro l'ex volto di Uomini e donne.

Tra i tanti messaggi che le sono arrivati in direct, per esempio, vi era quello di una persona che le ricordava che le chiese sono posto di culto e che ci vuole rispetto. ''Conosco benissimo il rispetto'', ha replicato Sonia a questa persona.

La disavventura di Valentina Pivati: aveva chiesto una cena gratis in un ristorante

Ma Sonia Lorenzini non è l'unico ex volto di Uomini e donne al centro di una ''disavventura'' in questa calda estate 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo raccontato dell'episodio che vede protagonista la bella Valentina Pivati, la quale è stata derisa sui social da un noto ristoratore siciliano al quale si era rivolta per chiedere una cena omaggio in occasione del suo soggiorno nella splendida isola italiana.

La Pivati, approfittando della sua 'fama social' aveva chiesto a questo ristoratore di poter usufruire di una cena gratuita in compagnia del suo fidanzato, ma la sua richiesta è stata bocciata e come se non bastasse l'uomo ha postato anche lo screenshoot del messaggio sulla sua pagina ufficiale.

Le reazioni del mondo social sono state diverse: c'è chi ha puntato il dito contro questi giovani volti di Uomini e donne che una volta usciti dal programma si credono degli 'influencer' a tutti gli effetti e chi lo ha puntato contro il ristoratore, ritenendo che sia stato poco elegante nel postare la conversazione privata con l'ex volto di Uomini e donne sui social.