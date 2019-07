La nuova telenovela turca 'Bitter Sweet - Ingredienti d’amore' continua ad essere molto amata. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa in Italia il 25 luglio sempre a partire dalle ore 14:45, svelano che Demet tradirà il marito Hakan Onder. La sorella di Deniz non appena scoprirà che il losco imprenditore è coinvolto in delle attività di contrabbando lo denuncerà alle forze dell’ordine. Hakan quando si recherà nel solito magazzino per incontrare i suoi complici, verrà bloccato dalle autorità.

Spoiler 34esimo episodio: Demet tenta di far arrestare il marito

Gli spoiler del trentaquattresimo appuntamento che andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 luglio, anticipano che Demet dopo aver ascoltato per puro caso una conversazione privata del marito Hakan, troverà il modo per metterlo nei guai. La sorella di Deniz stanca di sottostare ai ricatti del consorte, farà una segnalazione alla polizia in una cabina telefonica senza pensarci due volte, con l’intento di farlo cogliere in flagrante durante uno dei suoi loschi traffici.

Demet intanto non sospetterà minimamente che l’uomo con cui è sposata è addirittura il colpevole del decesso di Demir e Zeynep. Nel frattempo Nazli dopo aver realizzato finalmente il suo sogno, acquistando un ristorante con Manami, avrà un nuovo problema da risolvere. La cuoca e l’insegnante di giapponese non faranno altro che chiedersi chi potrebbe essere il socio che ha preso il posto di Ali. La coinquilina di Fatos e Manami si accerteranno che tutto sia al posto giusto per l’imminente inaugurazione della loro attività, l’obiettivo sarà quello di poter soddisfare tutti gli invitati.

Successivamente Ayla sapendo che nel cuore del suo ex fidanzato Deniz c’è posto soltanto per Nazli, gli farà sapere che Bulut si è allontanato da Ferit per colpa di Asuman, poiché ha fatto avere agli Onder la copia del documento redatto dal defunto Demir. Il musicista pur avendo appreso che la cuoca ha protetto la sorella deciderà di tutelarla, visto che non avrà nessuna intenzione di far sapere lo scottante segreto all’Aslan, nemmeno quando sua sorella Demet lo inviterà a farlo.

Riassunto episodio del 23 luglio

Nel corso dell'episodio che i telespettatori italiani hanno visto martedì 23 luglio, Nazli ha accettato di cucinare un ultimo pasto per Ferit. Intanto Engin ha ringraziato Fatos per la bellissima serata trascorsa insieme. L'Aslan ha detto alla Piran che vorrebbe essere chiamato per nome. Nel frattempo Hakan ha detto alla moglie di poter passare alla seconda fase del loro piano con l'aiuto di Bekir.

La signora Ikbal è andata su tutte le furie dopo aver appreso che tutto lo staff della pusula holding è stato licenziato. Hakan si è assunto la responsabilità di quanto accaduto nell'azienda, mentre Deniz ha fatto vedere alla sorella il testo di una sua nuova canzone. Demet ha rivelato al musicista che Nazli e Ferit si sono recati insieme a Sapanca. La cuoca non appena e tornata a Istambul ha riabbracciato il padre Kemal grazie alla sorella.