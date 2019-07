La seconda puntata di Temptation Island si è conclusa con un nuovo colpo di scena. Nunzia Sansone ha chiesto un nuovo confronto con Arcangelo Bianco dopo che aveva deciso di interrompere la sua esperienza nel reality sui sentimenti e lasciare da sola il resort di Santa Margherita di Pula. A distanza di qualche giorno la ventiseienne napoletana ha chiesto di rivedere il giovane con il quale è stata fidanzata per tredici anni.

Per conoscere l’epilogo del nuovo faccia a faccia bisognerà attendere il prossimo appuntamento di Temptation in onda lunedì 8 luglio in prime time su Canale 5.

Dalla clip relativa alle anticipazioni della terza puntata emerge che Andrea Filomena chiederà un nuovo falò di confronto con Jessica Battistello: “Per me non esiste né rifiuto né altro, stasera lei deve venire qui”.

Nuovo confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

Nunzia Sansone aveva deciso di chiudere la lunga relazione con Arcangelo Bianco dopo aver visto il fidanzato baciare la single Sonia. Il ventottenne napoletano era convinto di non essere ripreso dalle telecamere e si è lasciato andare ad effusioni ed ammiccamenti con la tentatrice.

Quest’ultima l’ha frenato affermando che non può fidarsi di lui in quanto sono tredici anni che tradisce la fidanzata. Affermazioni che hanno provocato la reazione rabbiosa di Nunzia che ha chiesto immediatamente il falò di confronto. In un primo momento Arcangelo ha rifiutato il faccia a faccia poi, convinto da Filippo Bisciglia, ha deciso di incontrare la Sansone.

Tra i due si è subito accesa la discussione con Nunzia che ha deciso di lasciare da sola il reality sui sentimenti.

A distanza di pochi giorni la ventiseienne ha chiesto un nuovo faccia a faccia. “Ho riflettuto tanto su me stessa e su quanto accaduto al falò ed ho deciso di rivedere Arcangelo perché ho bisogno di chiedergli delle cose e, soprattutto, perché anche io ho qualcosa da riferire”.

Jessica sempre più vicina al single Alessandro, Andrea perde la pazienza

Bisognerà attendere la terza puntata di Temptation Island per scoprire se Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco faranno un passo indietro e si concederanno una nuova chance.

La napoletana ha già riferito di essere pronta a dare un'altra opportunità al fidanzato: “Posso anche riprovarci ma ci deve essere la volontà di entrambi”. Un terzo appuntamento che sarà all’insegna di nuovi colpi di scena come emerso dalla clip di anticipazioni mandata in onda ieri sera (1° luglio). Jessica Battistello sarà sempre più vicina al tentatore Alessandro Cannataro.

Scambi di coccole e tenerezze manderanno definitivamente in tilt Andrea Filomena che chiederà un nuovo falò di confronto sottolineando che questa volta non accetterà il rifiuto della fidanzata.

Inoltre Katia perderà le staffe dopo aver visto Vittorio avvicinarsi ad una tentatrice mentre Sabrina sarà sempre più attratta dal single Giulio Raselli.