Si avvicina il gran finale di Temptation Island e lunedì sera nel corso della sesta puntata ci sarà spazio per i falò delle ultime coppie che sono rimaste in gara e che si incontreranno ancora al falò finale per la resa dei conti. Tra queste vi è quella formata da Sabrina e Nicola, i quali in queste settimane si sono dati alla 'pazza gioia' all'interno del villaggio delle tentazioni. Lunedì sera vedremo che Sabrina verrà messa a dura prova a poche ore dal falò, guardando dei filmati che la faranno scoppiare in un pianto disperato.

Sabrina disperata per Nicola e scoppia in lacrime prima dell'ultimo falò a Temptation Island

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Temptation Island rivelano che Sabrina rimarrà a dir poco senza parole nel momento in cui le verrà mostrato un nuovo filmato di Nicola che se la 'spassa' con la tentatrice Maddalena.

Un video che farà andare in panico la bella Sabrina, la quale nel momento in cui rivedrà le sue compagne d'avventura non potrà fare altro che ripetere: 'Io morta, mi ha distrutto'.

Dopo aver pronunciato queste parole, le quali lasciano pensare che Nicola si sia 'dato da fare' un po' troppo con la tentatrice del villaggio, ecco che Sabrina si lascerà andare ad un pianto disperato, quasi come se avesse raggiunto la consapevolezza che ormai c'è ben poco da recuperare con il suo fidanzato.

Insomma un appuntamento decisamente imperdibile quello con la sesta puntata di Temptation Island in onda lunedì sera, durante la quale vedremo tutti gli ultimi falò di questa fortunatissima edizione. Intanto, però, vi segnaliamo che martedì 30 luglio ci sarà un altro appuntamento con il reality show delle tentazioni sempre su Canale 5.

In autunno ritorna Temptation Island Vip: al timone Alessia Marcuzzi

In prime time alle 21.20, infatti, andrà in onda uno speciale durante il quale vedremo cosa è successo alle coppie protagoniste a distanza di un mese dall'ultimo incontro al falò.

Una puntata che anche in questo caso si preannuncia imperdibile per tutti gli spettatori, dato che molti degli addii che abbiamo visto in queste settimane non hanno convinto il pubblico da casa e potrebbero esserci stati dei cambiamenti in 'corso d'opera'.

Intanto si pensa già alla seconda edizione di Temptation Island Vip, le cui registrazioni prenderanno il via a fine agosto, così come ha svelato l'autrice Raffaella Mennoia in una recente intervista.

Al timone di questa nuova edizione che andrà in onda da metà settembre su Canale 5, non ci sarà più Simona Ventura bensì Alessia Marcuzzi, che prenderà il suo posto (dopo aver ereditato già la sua Isola dei famosi) come è stato anticipato dal settimanale Spy.