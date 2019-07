Continuano gli appuntamenti in compagnia dell'apprezzata soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. I protagonisti, con il passare degli anni, sono stati considerati dal pubblico come "degli amici di famiglia". Il dispiacere dei fan è evidente nel momento in cui esce di scena una delle figure storiche, e i fan hanno dovuto rinunciare di recente alla presenza di un personaggio.

L'importanza della figura di Teresa nella soap opera

Si tratta di Teresa Diacono, madre di Silvia e moglie di Otello. Sono passati molti mesi dall'uscita di scena di questa protagonista che ha contribuito al successo di Un posto al sole. Rimane la speranza degli spettatori in merito alla possibilità di un ritorno di questo personaggio sebbene ci sia stata l'eliminazione dell'attrice dai titoli di testa.

L'attrice ha lasciato il prodotto televisivo per motivi privati e la trama ha giustificato questa uscita di scena con la decisione di Teresa di rimanere a Indica, per fare compagnia al padre.

La speranza del pubblico nel ritorno di un personaggio storico

La storia con il marito Otello Testa sembra essere giunta al capolinea dopo aver passato molti anni insieme caratterizzati dall'affetto reciproco.

Sembra esserci una piccola possibilità per il ritorno di Carmen Scivittaro, ma è difficile che possano avverarsi i sogni dei fan se si considera la recente narrazione. Nelle puntate della prossima settimana Otello si dimostrerà stanco per via del comportamento della consorte e deciderà di prendere una decisione importante. L'ex vigile si renderà conto che la lontananza dalla moglie non sia legata solamente alla natura geografica ma ha finito per compromettere il rapporto con Teresa.

Un momento difficile per Giulia nel rapporto con Denis

Gli spoiler delle puntate che vanno dal 29 luglio al 2 agosto sottolineano che Otello sarà chiamato a fare delle valutazioni sul matrimonio con la Diacono pensando che possa essere giunto al termine il rapporto d'amore. L'ex vigile sarà diviso tra la possibilità di una nuova avventura e l'amore nei confronti di Teresa. Il signor Testa riprenderà la passione per la moto e parteciperà a un talk radio, ma sarà costretto a lasciare la manifestazione in anticipo.

La soap opera Un posto al sole, nel frattempo, vede impegnato il personaggio di Giulia (Marina Tagliaferri) riguardo alla tematica amorosa. La madre di Angela (Claudia Ruffo) vivrà un periodo difficile per via del rapporto complicato con Denis e ha deciso di fare visita al compagno. La signora Poggi farà i conti con una sorpresa inaspettata che la costringerà a cambiare i piani. Questo retroscena fa pensare all'idea che possa uscire di scena dal cast l'attore Corrado Tedeschi.