La soap opera Un posto al sole prosegue nella sua consueta programmazione dal lunedì al venerdì intorno alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto rivelano innanzitutto che Vittorio non riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore, anche perché comincerà ad accusare dei sensi di colpa per aver tradito Anita.

La madre di Alex (Maria Maurigi) prenderà un'improvvisa decisione che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sia sulla dipendente del Bar Vulcano che sulla sorellina Mia (Ludovica Nasti).

Patrizio, consapevole che il dottor Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha dei dubbi sulla sua assunzione da parte di Serena e Filippo, si preparerà in vista del primo chiarimento con l'uomo di affari.

Serena vuole risolvere le incomprensioni con il marito Filippo

Otello sarà piuttosto combattuto: da un lato vorrà continuare a restare fedele all'amore che nutre verso Teresa, e dall'altro però sarà tentato di lanciarsi in una nuova avventura sentimentale.

Vittorio apprenderà del dramma familiare che ha dovuto affrontare Anita in passato, e per questo motivo i suoi sensi di colpa aumenteranno e deciderà di mettere al corrente la giovane di tutta la verità.

Una delle vicende più importanti sarà l'inizio del processo nei confronti di Manlio. Ovviamente per Susanna (Agnese Lorenzini) e Adele si tratterà di una questione dolorosa e molto delicata. Serena, intanto, penserà che sia giunto il momento di essere chiara con Filippo (Michelangelo Tommaso) e deciderà di parlargli.

Marina decisa a dimostrare l'innocenza del padre

La Cirillo, confrontandosi con il marito al fine di ritrovare un pizzico di equilibrio e serenità in famiglia, gli chiederà di rivedere alcuni aspetti critici del suo carattere. L'avvocato Leone darà poche speranze a Marina in merito alla revisione del processo di Arturo, ma nonostante ciò la donna non si arrenderà e farà il possibile per dimostrare una volta per tutte l'innocenza del padre. Proprio a tal proposito la Giordano incontrerà la figlia del testimone chiave del procedimento giudiziario.

Adele dovrà affrontare un momento piuttosto delicato

Alex sarà chiamata ad affrontare una nuova esperienza alla Terrazza insieme a Mia. Nel frattempo Adele, dopo aver rivisto Manlio durante il processo, ripenserà al suo tormentato passato e attraverserà un momento di sconforto. Otello (Lucio Allocca) si recherà ad un motoraduno ma improvvisamente rientrerà in tutta fretta.

Raffaele (Patrizio Rispo) e Arturo (Massimiliano Iacolucci) ritroveranno la loro amicizia dopo diversi anni.

Infine ci saranno dei momenti di tensione tra Renato e Nadia, poiché l'uomo non gradirà affatto l'impegno balneare della donna.