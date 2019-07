Arrivano novità importanti per i fan della longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' che si avvia verso la 23esima stagione, dopo aver ottenuto successi rilevanti in termini di ascolti. Ci sarà il ritorno di personaggi conosciuti e molto apprezzati dai milioni di telespettatori. Un esempio si ritrova nell'attrice Ilenia Lazzarin che, da molto tempo, è assente all'interno del prodotto televisivo.

La figlia di Ornella ha dovuto fare i conti con un'evoluzione del suo personaggio, in quanto è diventata madre e si è trasferita con il marito Eugenio nella città di Torino. Nonostante sia felice, Viola sente molto la mancanza della sua famiglia e della città di Napoli.

La felicità del pubblico per il ritorno di un personaggio storico della soap

Nelle recenti puntate, il pubblico ha assistito al ritorno nel prodotto televisivo del magistrato Nicotera, resosi artefice di una lite con Diego Giordano.

Quest'ultimo ha pensato che potesse esserci una storia tra Eugenio e Beatrice. Tuttavia, si è trattato di un equivoco, in quanto il giudice ha usato la macchina di Aldo Leone, finendo per essere scambiato per l'amante della Lucenti. L'avvocato infatti, è l'amante di Beatrice e tale questione ha portato a una serie di equivoci, che si sono risolti quanto Eugenio è stato in grado di dare la sua versione dei fatti a Diego.

Ilenia Lazzarin, recentemente, ha preso parte alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione della Rai. L'attrice, tramite il suo profilo ufficiale Instagram, non ha potuto nascondere la felicità per la riconferma di Un posto al sole. I fan possono stare dunque tranquilli per quanto riguarda il ritorno della figura di Viola. In questi mesi sono arrivate infatti molte domande da parte dei fan sul profilo social della Lazzarin in merito alla presenza dell'attrice, chiedendole se tornasse o meno nel cast di Un posto al sole.

L'assenza certa della figura di Teresa Diacono per via della decisione dell'attrice Carmen Scivittaro

Dunque, la giovane interprete Ilenia Lazzarin, sui social ha dato la certezza che il personaggio di Viola Bruni farà ritorno a palazzo Palladini nella prossima stagione della soap. I telespettatori possono dirsi contenti di questa notizia, dopo aver fatto i conti con l'uscita di scena della figura di Teresa, interpretata da Carmen Scivittaro.

Il motivo di questa decisione è stato legato ad un grave lutto subito dall'interprete partenopea. Per giustificare l'uscita di scena di Teresa, nelle puntate dal 26 luglio al 2 agosto di Un posto al sole, ci saranno delle novità intorno al personaggio di Otello che, indirettamente, darà una spiegazione in merito al mancato ritorno della moglie.