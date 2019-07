Stefano De Martino è ormai uno dei volti noti del piccolo schermo. Dopo l'esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il ballerino non si è più fermato e quest'anno sarà uno dei volti di punta del nuovo palinsesto di Rai 2. Tuttavia nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale 'Oggi', Stefano è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici e in particolar modo ha svelato che non tutti i prof lo guardavano di buon occhio, al punto che avrebbero voluto cacciarlo dalla scuola.

La confessione di Stefano De Martino su Amici: 'Mi volevano cacciare via'

Il ballerino ha esordito dicendo che sul suo conto vi sono molti pregiudizi e ha svelato che dopo la partecipazione ad Amici come concorrente, nessuno dei prof lo avrebbe voluto come ballerino professionista al serale.

L'unica che ha fatto il tifo per lui e che alla fine lo ha piazzato nella squadra dei professionisti è stata Maria De Filippi, che per Stefano rimane un grande punto di riferimento.

De Martino, infatti, ha confessato che c'è un grande rapporto di affetto e fiducia con la padrona di casa di Amici, che va al di là delle reti televisive che lo ospitano. Non è un caso che Stefano ha ammesso che è proprio la De Filippi la prima persona che chiama quando ha un dubbio dal punto di vista lavorativo e quindi si lascia consigliare da lei, che resta la numero uno in assoluto dal punto di vista televisivo.

Intanto la carriera professionale di Stefano va alla grande. Dopo l'ottima esperienza maturata alla conduzione di Made in Sud in onda su Rai 2, il compagno di Belen Rodriguez tornerà in autunno per un doppio appuntamento. Ai primi di settembre, infatti, sarà il padrone di casa della serata finale del Festival di Castrocaro che condurrà proprio in coppia con la Rodriguez.

Un autunno ricco di programmi tv per Stefano: Da Castrocaro a Stasera tutto è possibile

Successivamente, invece, da metà settembre approderà al timone di Stasera tutto è possibile, il varietà che fino allo scorso anno è stato condotto da Amadeus.

Una promozione sul campo per Stefano che si cimenterà anche in questa nuova avventura professionale di grande prestigio, dato che si tratta di un programma molto seguito e amato dal pubblico della seconda rete.

E poi ancora si parla di un nuovo dating show che De Martino dovrebbe condurre dal 2020 sempre su Rai 2 in onda nel primo pomeriggio. Insomma una stagione decisamente ricca di appuntamenti per Stefano che nel frattempo si gode le sue vacanze estive in compagnia di Belen e del piccolo Santiago.

I tre si trovano tra Ibiza e Formentera, come testimoniano i tanti scatti d'amore che postano di giorno in giorno sui loro profili ufficiali Instagram.